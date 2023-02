Otto tager fart: - Psykopat-agtigt

Ikke engang en storm med orkanstyrke skulle forhindre to kitesurfere i at udfordre bølgerne fredag eftermiddag

Otto slår Cape Town.

Sådan lyder bedømmelsen fra to danmarksmestre i freeride kitesurfing Rasmus Frejlev og Lucas Gramstrup.

Selvom de har været udsat for lidt af hvert - og senest en tur til Cape Town for at kitesurfe - så kan det alligevel ikke måle sig med at hoppe ud på vandet fredag eftermiddag i den nordvestjyske by Vorupør.

- Det er nok til det ekstreme det her. Vi prøvede at tage ud, mens stormen tog til, men så blev det altså også for vildt, siger Rasmus Frejlev.

Intet kunne stoppe de to mænd for at hoppe i vandet på denne blæsende fredag i Vorupør. Foto: Claus Bonnerup

Ikke bare en hyggetur

De to danmarksmestre advarer også om at tage ud i sådan et vejr, hvis man ikke er vant til at opholde sig der.

- Altså man kan sige, vi er jo sådan o.k. gode til det, men det er stadig psykopat-agtigt at tage ud. Man skal ikke gøre det, hvis man ikke har styr på det, siger de.

De er dog ikke blevet skræmt.

- Næste gang der er storm, skal vi ud igen.

Det var heller ikke en tør omgang at være publikum til fredagens omgang kitesurfing. Foto: Claus Bonnerup