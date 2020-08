Over 1.000 har anmeldt corona som arbejdsskade

Det strømmer fortsat ind med anmeldelser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om corona-virus, covid-19.

Per 17. august har AES fået i alt 1.040 anmeldelser om arbejdskader på grund af den frygtede virus. Heraf er der anmeldt 921 erhvervssygdomme og 119 arbejdsulykker.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ud af de anmeldte sager er foreløbig 133 blevet anerkendt som en arbejdsskade. 116 af sagerne handler om, at anmelderen er blevet smittet og har været syg med corona-virus.

De sidste 17 sager drejer sig om, at anmelderen for eksempel er blevet syg af at bruge mundbind eller har fået eksem af at bruge gummihandsker i forbindelse med sit arbejde under corona-udbruddet i Danmark.

- Alle de afgjorte sager om diagnosen covid-19 er indtil nu blevet anerkendt, siger presserådgiver i AES, Christian Frederik Mortensen, til Fagbladet 3F.

AES har indtil videre afvist 139 sager.

- Cirka halvdelen af afvisningerne skyldes, at den tilskadekomne ikke har svaret på spørgeskemaer og rykkere, siger Christian Frederik Mortensen.

Region Hovedstaden er med 384 anmeldelser den region, hvor der er flest anmeldelser. Tæt fulgt af Region Midtjylland med 372.

I forhold til brancher topper landets hospitaler listen med 434 anmeldelser om corona-arbejdsskader.

Ser man på køn, er kvinder tilsyneladende langt mere udsatte for corona-virus på jobbet.

Anmeldelserne blandt kvinder er med 835 sager over fire gange højere end blandt mænd, hvor AES har modtaget 205 anmeldelser.

I forhold til alder er der med 292 anmeldelser flest sager blandt de 47-56 årige, viser tallene fra AES.