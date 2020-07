Over 100 børn syge på fodboldskoler

Over 100 børn er blevet syge med mavesmerter, feber og diarré efter at have været på fodboldskoler i Nordsjælland.

Det skriver DR Nyheder.

Enkelte har haft behov for hospitalsbehandling.

Angiveligt er det under frokosten, hvor der blandt andet er blevet serveret pesto, icebergsalat og frikadeller, at børn og trænere er blevet smittet med tarmbakterien yersinia.

Præcist, hvilken madvare der har været smittekilden, ved Fødevarestyrelsen endnu ikke ifølge DR.

- Vi er stadigvæk i opklaringsfasen af det her relativt store udbrud. Vi har besøgt virksomheden, som leverede maden til fodboldskolerne, sendt spørgeskemaer til deltagerne, vi stadig analyserer på, og så afventer vi svar på afføringsprøver, fortæller Jakob Munkhøj Nielsen, der er Fødevarechef i Fødevare København til DR.

Fodboldskolerne har fundet sted i Lyngby og Virum.

Maden er blevet leveret fra en ekstern leverandør.