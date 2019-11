Over 100 danske spædbørn syge: Mistænker ændret opskrift

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Babygråd og søvnløse nætter hænger unægteligt sammen med livet med en nyfødt baby. Men for en lang række forældre har den seneste tid været præget af utrøstelige børn med uforklarlige smerter.

Ekstra Bladet er bekendt med over 100 mødre, der alle har oplevet, at deres nyfødte børn fra den ene dag til den anden har ændret adfærd og er blevet syge. Nogle børn har fået mavekneb og gylpet meget, mens andre har mistet appetitten, skreget utrøsteligt i søvne og fået diarre eller slem forstoppelse og ikke afleveret en ble i tre dage.

De bekymrede mødre har alle taget kontakt til deres sundhedsplejersker og læger eller er mødt op på akutmodtagelser for at finde ud af, hvad der var galt, men uden at blive klogere. Undersøgelserne har ikke vist noget.

Fælles for børnene er, at de er flaskebørn – de bliver altså ikke ammet, men får modermælkserstatning. Og de mistænker, at det er modermælkserstatningen, der gør børnene syge.

Produktet, samtlige af de syge børn har fået, er produceret af Nestlé og hedder NAN Sensilac.

Små ændringer - store konsekvenser

Over for Ekstra Bladet oplyser Nestlé, at man i overensstemmelse med nye EU-regler for nyligt har ændret NAN Sensilac-opskriften, men at det ikke er blevet kommunikeret ud til hverken forbrugere eller fagfolk.

Fødevarekoncernen oplyser, at man er bekendt med babyer, der er gået over til den nye NAN Sensilac 1, der har oplevet fordøjelsesproblemer i en kort overgangsperiode.

Ændringerne i de nye produkter er, at de skal indeholde øgede mængder DHA/Omega-3, D-vitamin, folsyre, kobber og selen, oplyser fødevarekoncernen i en mail til Ekstra Bladet.

Men ´'selv om ændringerne er små, kan de være store for små babyer'. Det skriver Nestlé selv i en besked til en bekymret mor. I beskeden, som Ekstra Bladet har set, opfordrer Nestlé blandt andet til, at man laver en ’blid overgang fra den gamle til den nye’.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Her ses en del af svaret fra Nestlé til en bekymret mor.

Men den opfordring er aldrig kommet videre end til en enkelt mor.

Virksomhedens ansvar

Ifølge mangeårig sundhedsplejerske Else Guldager er det normalt, at modermælkserstatning kan give ondt i maven hos små børn i starten.

- Men så mange smerter burde børn ikke kunne få af at indtage det. Det kan tyde på, at der har været et problem med modermælkserstatningen, men det kan jeg ikke konkludere.

- Uanset hvad er det korrekte at gøre at informere om sådan nogle ting gennem fagpersoner, siger Else Guldager.

Fødevarestyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at der kommer nye EU-regler for modermælkserstatning til februar, og at det er dem, Nestlé har taget til sig.

- Det har de valgt at gøre før tid, og det er virksomhedens ansvar, siger sektionsleder i Kemi- og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen Anette Flensburg til Ekstra Bladet.

- Men det skal selvfølgelig deklareres på produkterne efter reglerne. De skal skrive, hvad der er i af ingredienser og i hvor store mængder.

Nestlé beklager

Nestlé skriver i en mail til Ekstra Bladet, at sikkerheden og kvaliteten af deres produkter er af ’højeste prioritet’.

’Vi er kede af, at nogle babyer har haft svært ved overgangen til den nye Sensilac 1 og haft fordøjelsesproblemer’.

’Producenter og detailhandlere har kun tilladelse til at informere forbrugerne om ernæringsindholdet og brugen af produkter til modermælkserstatning på en meget begrænset måde. Vi har derfor ikke kommunikeret om ændringerne på emballage. Vi beklager over for de berørte familier, at vores kommunikation ikke har været tilstrækkelig i alle tilfælde, men det er gjort med den intention at følge lovgivningen’, står der i mailen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening for at høre, om hospitaler, akutmodtagelser, læger og sundhedsplejersker er blevet informeret om ændringen i Nestlés opskrift, og de følger det kan give, men det har ikke været muligt at få en kommentar herfra.