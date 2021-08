Over 100 er nu indlagt med covid-19

Der er det seneste døgn registreret 1162 smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

Det er det højeste antal smittede registreret på et døgn i de seneste to uger.

- Det er ærgerligt at se, at smittetallet stadig er så forholdsvist højt. Men det der bekymrer mig allermest er, at der nu igen er et hop i antallet af indlæggelser.

Det siger Åse Bengård Andersen, ledende overlæge ved infektionsmedicinsk klinik på Rigshospitalet.

- Jeg håber, at vi om lidt vil se, at smitten aftager, fordi vi får de sidste vaccineret. Men det er forventeligt at se en øget smitte, nu hvor vi har en øget aktivitet med skolestart og rejseaktivitet.

- Vi mangler at få de sidste med. Det er stadig den samme aldersgruppe, de unge og de unge voksne, som bærer smitten. Og så dem som nu vender hjem fra ferie. Dem skal vi have vaccineret, siger Åse Bengård Andersen.

De 1162 positive svar er fundet i 61.643 PCR-prøver, hvilket giver en positivprocent på 1,89.

Det er især på Københavns Vestegn, at smitten er høj. De tre kommuner, der har det højeste incidenstal er Brøndby, Ishøj og Hvidovre.

Ishøj er den kommune i Danmark, hvor færrest af indbyggerne er vaccineret mod coronavirus. Her er 51,2 procent færdigvaccineret.

I Brøndby er 56,2 procent færdigvaccineret, og i Hvidovre er det 59,3.

Til sammenligning er 61,4 af Danmarks samlede befolkning færdigvaccineret.

4.307.031 borgere - svarende til 73,6 procent af befolkningen - har påbegyndt vaccination.

Antallet af indlagte på de danske hospitaler stiger med 18 til 103. Det er det højeste antal indlagte i to måneder.

Der er ikke registreret nogen døde med coronavirus det seneste døgn.

Det seneste døgn er der foretaget 88.197 lyntest. Positive svar fra lyntest indgår ikke i den daglige opgørelse af smittetal, fordi der er usikkerhed forbundet med resultaterne.