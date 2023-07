Over 100 millioner i fartbøder: Her bliver flest blitzet

Det er ingen hemmelighed, hvor Danmarks 20 stærekasser står placeret, men alligevel har de tilsammen indbragt 111.182.200 kroner til statskassen, siden de blev sat op i 2021.

Det viser en gennemgang af tal fra Rigspolitiet, som Gjensidige har foretaget.

Gennemgangen viser også, at antallet af blitzede bilister er styrtdykket i samme periode på trods af det svimlende bøde-beløb.

Hvor der i 2021 var 42.085 sager om hastighedsoverskridelser ved landets 20 stærekasser, faldt det tal til 25.753 i 2022, hvilket er et fald på knap 40 procent.

Og den udvikling lader til at fortsætte i år, hvor der i årets første fire måneder kun blev oprettet 3926 sager i forbindelse med stærekasser.

Når man ser på fordelingen af sager i landet, er det tydeligt at se, at nordjyderne har tendens til at træde lidt for hårdt på speederen.

Tre ud af de fem stærekasser med flest sager siden 2021 er nemlig nordjyske.

Den mest indbringende finder man på Nykøbing Mors med 17.881 sager.