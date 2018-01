Over 100 vagtlæger skrider fra jobbet: Det går ud over alle danskere

4000 kroner i gebyr blev dråben for 112 vagtlæger. De har nu sagt op i fælles-protest, hvilket får konsekvenser for mange danskere

Først sagde 61 vagtlæger op i Region Syddanmark i en fællesprotest.

Nu stiger tallet til over 100, da 42 vagtlæger i Region Sjælland, tre i Region Midtjylland og yderligere seks i Region Syddanmark siger stop.

Det oplyser de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) til Ekstra Bladet.

De fleste har sagt op i 2018, men allerede i løbet af juleferien begyndte de første at sende deres opsigelser til regionerne, oplyser kommunikationschef Jonas Heltberg hos PLO til Ekstra Bladet.

Opsigelserne kommer i kølvandet af, at Folketinget har pålagt vagtlægerne et gebyr på 4000 kroner for at få lov til at passe deres arbejde. Det trådte i kraft 1. januar.

- De virker som en skrivebordsbeslutning. De aner ikke, hvad det handler om, når de tager sådan en beslutning, siger vagtchefen for vagtlægerne i Region Syddanmark, Ole Holm Thomsen, til Ekstra Bladet.

Ingen klinik

Gebyret på de 4000 kroner skal dække et kontrol-tilsyn med lægernes arbejdsplads for at forbedre patientsikkerheden. Men det rammer helt skævt, ifølge vagtchefen.

- Den her gruppe har ikke en klinik, hvor de arbejder ud fra. De kører ud til patienterne i deres hjem, derfor giver det ingen mening, at de skal betale gebyret, siger Ole Holm Thomsen.

Problemet for de 61 læger er, at de ikke har egen praksis eller et behandlingssted, hvor myndighederne kan komme og kontrollere, at forholdene er i orden. De arbejder hovedsageligt fra regionernes egne lokaler.

Ikke nok penge

De unge læger, som nu har sagt stop, har været vigtige for Region Syddanmark, da de har taget en masse ydervagter, som andre ikke har kunne dække.

- Vi bliver nødt til at ændre strukturen. Det kan vi gøre på to måder, enten ved at drosle ned på vores service, eller hive nogle ældre praktiserende læger ind eller nogen med tre børn.

- Det er bare uhensigtsmæssigt, da de ikke kan passe deres normale job som praktiserende læger om dagen, hvis de skal køre lægevagt om natten. Det kan ikke hænge sammen, siger Ole Holm Thomsen

Tjener de 61 læger ikke rigeligt med penge i jobbet som vagtlæger til at kunne dække de 4000 kroner?

- Det er hovedsageligt unge mennesker, der har et bijob ved siden af studie og arbejde på hospital. De har en relativt beskeden indkomst, de tjener under 50.000 kroner på at køre vagter, siger Ole Holm Thomsen.

Hvorfor er det ikke muligt for de resterende 600 læger i Region Syddanmark at dække ind på de vagter, der mangler?

- Det kan ikke hænge sammen med den hverdag, som de praktiserende læger har. Det kommer til at ramme befolkningen, da de ikke kan passe deres arbejde, som praktiserende læger om dagen, hvis de skal køre lægevagt om natten. Det kan ikke hænge sammen, forklarer vagtchefen.

Opsigelserne betyder, at regionen har mistet 28 procent af deres disponible vagtlæger.

Se også: 61 vagtlæger siger op i protest

Op på ministeren bord

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at gebyret bringer vagtlægeordningen i fare.

- Det dur simpelthen ikke. Det er med til at bringe den syddanske lægevagtsordning i fare og vil i sidste ende svække rekrutteringen til almen praksis, skriver Stephanie Lose på Facebook.

Det har nu fået Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at finde en løsning, der kan forhindre masseflugt fra vagtlægeordningen.

- Det har aldrig har været meningen at gøre vilkårene for vagtlægeordningerne dårligere. Intentionen med lovændringen var at sikre kvaliteten i lægevagten.

- Jeg har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed se på, om problemet kan løses ved, at lægevagtordningerne eventuelt kan organiseres anderledes, skriver Ellen Trane Nørby i en skriftlig kommentar til Ritzau.