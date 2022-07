Over 1000 har søgt erstatning for skader efter coronavaccine

Over 1000 mennesker har i alt søgt erstatning for skader, som de mener, skyldes vaccinen mod covid-19.

Det skriver Berlingske.

De fleste ender med at få afslag. Men 32 har indtil videre fået tilkendt erstatning.

Direktør for Patienterstatningen Karen-Inger Bast oplyser til Berlingske, at der kommer 10-15 ansøgninger hver uge, og at sagerne 'fylder en hel del'.

- Men set i lyset af, at over 4,8 millioner danskere har fået et eller flere stik, og der er givet i alt 13,2 millioner doser, er antallet af ansøgninger om erstatning faktisk lavt, siger hun til avisen.

Mere præcist er det samlede antal ansøgninger oppe på 1138 ifølge avisen. Sidste år var der 614, som søgte om erstatning.

Cirka 500 sager er blevet afvist. Knap 600 sager er endnu ikke afgjort, skriver Berlingske.

Blandt de 32, som har fået tilkendt erstatning, er der ti, hvor årsagen er ansigtslammelser. For seks af patienterne skyldes det en blodprop. Der er også tilfælde af betændelse i hjerteregionen og nervebetændelse.

Generelt oplevede Patienterstatningen en stigning i antallet af ansøgninger om erstatning sidste år.

Det er Patienterstatningen, der afgør, om der skal udbetales erstatning for en fysisk eller psykisk skade, der er tilstødt under behandling på et sygehus, hos lægen eller efter brug af medicin.

Indsatsen med fjerde stik går først for alvor i gang til efteråret.

Fra 1. oktober vil alle danskere over 50 år blive tilbudt et fjerde stik med en coronavaccine.

Særligt udsatte grupper har kunnet få et fjerde stik de seneste uger. Plejehjemsbeboere og andre sårbare bliver tilbudt fjerde stik fra 15. september.