Over 1000 nye smittede

Det seneste døgn er der yderligere 1085 personer, som har fået besked om, at de er blevet testet positive for coronavirus.

Det skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside og henviser til fredagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De 1085 smittetilfælde er fundet i 73.327 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Andelen af positive PCR-prøver har det seneste døgn været 1,48 procent. Det er på niveau med de seneste dage, men stadig til den høje side for juli generelt set.

Der er det seneste døgn også blevet foretaget 124.881 lyntest, der er de test, hvor man podes i næsen. Positive resultater herfra indgår dog ikke i SSI's tal, da der er for stor usikkerhed forbundet med resultaterne fra dem.

På landets hospitaler er der nu 56 patienter indlagt med coronavirus. Det er en patient færre end torsdag.

Ud af de 56 indlagte er 8 patienter på intensiv, og 8 får hjælp af en respirator.

Der er det seneste døgn ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald. Det vil sige, at der fortsat er i alt 2548 coronarelaterede dødsfald under den danske epidemi.

Et coronarelateret dødsfald defineres som et tilfælde, hvor en person er død inden for 30 dage efter påvist coronasmitte. Coronavirus er ikke nødvendigvis årsagen til dødsfaldet.