Over 1200 smittede med omikron

Hør hvorfor WHO mener, at coronavarianten er bekymrende.

Smitten med den nye coronavariant er hastigt stigende.

Det samlede antal bekræftede smittetilfælde med omikron-varianten i Danmark er fredag oppe på 1280, skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Det er 484 flere end torsdag.

Går hurtigt

Det går meget hurtigt med smitten nu, siger direktør Henrik Ullum:

- Antallet af omikron-tilfælde er steget kraftigt siden i går, så det går desværre meget hurtigt med smittespredningen lige nu.

- Jeg vil derfor endnu en gang kraftigt opfordre alle, der er inviteret til vaccination, om at skynde sig at booke en tid.

Der skal fart på booster-stikket, mener eksperter. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Ryk tredje stik

Alle over 50 år bør revaccineres hurtigere for at bremse den nye smitsomme virusvariant.

Det vurderer flere eksperter over for Berlingske.

Torsdag udtalte Det Europæiske Lægemiddelagentur ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det kan give mening at revaccinere med den tredje dose, allerede tre måneder efter man har fået stik nummer to.

Men det lægger de danske myndigheder ikke umiddelbart op til. Selv om den nye og mere smitsomme variant omikron spreder sig hastigt i øjeblikket, og selv om det tredje stik kan booste effekten af coronavaccinen.

Camilla Foged, som er professor i vaccinedesign og udrulning ved Københavns Universitet, siger til Berlingske, at flere eksperter på et møde med Sundhedsstyrelsen i denne uge har talt for at fremrykke booster-stikket for alle over 50.

- Vi holdt faktisk et møde i Sundhedsstyrelsen i går (onsdag, red.), hvor vi var flere, der mente, at nu skulle vi se at få alle over 50 vaccineret i en fart, siger hun.

- Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at gå videre med det, siger hun.