Over 1500 nye tilfælde med Omikron

Antallet af Omikron-tilfælde i Danmark stiger med 1512 til 6047 tilfælde i alt.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Tirsdag var der konstateret 4535 tilfælde.

Instituttet oplyser dog, at få tilfælde af varianten ikke indgår i tallene grundet forsinkelser i data. Dermed kan der forekomme mindre ændringer i data bagudrettet.

I løbet af den seneste uge er antallet af nye tilfælde med Omikron-varianten steget markant hver dag.

11. december udgjorde Omikron 15,6 procent af alle positive PCR-test i Danmark. 10 dage før var det 1,7 procent.

- Vi ser desværre, at antallet af nye Omikron-tilfælde som forventet stiger fra dag til dag. Stigningen får også de samlede smittetal til at stige. Det bekræfter, at Omikron-varianten kommer til at udgøre en stor udfordring for vores samfund denne vinter, siger Henrik Ullum, direktør i SSI, i pressemeddelelsen.

Derfor er det vigtigt at få vaccineret så mange som muligt 'for at beskytte mod sygdom og belastning af vores sundhedsvæsen'.

- Det er dog også vigtigt, at vi hver især gør, hvad vi kan, for at hæmme smitten med for eksempel afstand, hygiejne og udluftning, siger han.

Der er tirsdag 10 personer indlagt på danske hospitaler med Omikron, fremgår det af SSI's daglige rapport om Omikron-udviklingen.

Det er fortsat i Region Hovedstaden, at Omikron fylder mest. I sidste uge udgjorde varianten 15 procent af alle positive PCR-test i regionen. Modsat udgjorde den kun 4,1 procent i Region Sjælland og Region Syddanmark.

De første to tilfælde af Omikron i Danmark blev bekræftet 28. november, efter at de smittede var indrejst til Danmark fra Sydafrika.

Usikkerheden om Omikron var en medvirkende faktor til, at Epidemikommissionen lørdag hævede det nationale risikoniveau til 4, hvilket er det næsthøjeste.