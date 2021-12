Over 18.000 har fået konstateret omikron i alt i Danmark

Det samlede antal omikrontilfælde i Danmark er søndag steget til 18.753.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI) søndag eftermiddag.

Tallet er en stigning på 21 procent fra lørdagens tal på 15.452. Siden lørdag er 3301 således fundet smittet med omikron.

Varianten er mest udbredt i hovedstadsområdet. Tallene fra SSI viser, at varianten i Region Hovedstaden udgjorde 17,6 procent af alle regionens coronasmittede i uge 49 - 6.-12. december.

Det er også omikronvarianten, der udgør en væsentlig del af begrundelsen for de nye restriktioner, som søndag er trådt i kraft.

Restriktioner betyder blandt andet, at visse erhverv - herunder biografer, spillesteder og museer - skal lukke, og serveringssteder skal justere åbningstider.

For barer, restauranter og caféer betyder de nye restriktioner således, at de skal lukke fra klokken 23 til 05. Og at der ikke må serveres alkohol efter klokken 22.

Arbejdspladser skal derudover opfordre til hjemmearbejdet, og afstandskrav gælder igen.

Omikron smitter mere end andre varianter, men det har endnu ikke smittet af på antallet af indlagte på intensiv, har professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen søndag bemærket.

- Det er et lille håb om, at færre procentvis af de smittede bliver livstruende syge. Men det er for tidligt at vide, om omikron har et mildere forløb, som sydafrikanerne siger. Men det er en observation, der er glædelig, sagde han.

Først i løbet af juledagene vil man i Danmark kunne se, om omikronvarianten generelt giver et mildere sygdomsforløb og dermed ikke belaster hospitalerne voldsomt, lød det fra overlægen.

En prognose, der lørdag kom fra SSI, forudser daglige indlæggelsestal mellem 130 og 250 i juledagene.

Det har fået Enhedslisten, et af regeringens støttepartier, til at kalde på yderligere restriktioner i samfundet.

Det samlede antal coronasmittede steg søndag med 8212.