Over 20.000 har fået refunderet togbilletten i december

De mange restriktioner og de høje smittetal ser ud til at få danskerne til at genoverveje at rejse med offentlig transport.

Det siger kommunikationschef i DSB Tony Bispeskov, som oplyser, at over 20.000 hidtil i december fået refunderet deres togbillet.

- Vi har igennem længere tid haft nogle ekstraordinære lempelige refunderings-muligheder for kunderne.

- Normalt kan man ikke få refunderet Orange-billetter. Det kan man nu helt gebyrfrit.

- Det er der blandt andet en hel del kunder, der benytter sig af. Vi kan se, at det er cirka en femdobling, der i år får refunderet billetten i forhold til december 2019, siger han.

Kommunikationschefen oplyser, at det er efter de seneste restriktioner, at danskerne for alvor har taget deres decemberrejse op til overvejelse.

- Specielt her de senere dage har vi kunne se, at flere er blevet bekymret og har afbestilt deres billetter, siger Tony Bispeskov.

Han oplyser derudover, at halvt så mange danskere generelt tager toget for tiden i forhold til samme periode sidste år.

Det er dog for tidligt at sige, om det lave rejsetal fortsætter resten af julen.

- Der kan både komme yderligere eller anderledes restriktioner op til jul. Vi er selvfølgelig klar til at læne os op ad de anbefalinger, der må komme fra myndighedernes side af, siger Tony Bispeskov.

Danskerne kan dog roligt fortsat bestille orange billetter, da returreglen indtil videre gælder indtil udgangen af februar 2021.

Normalt rejser 60 procent fra øst mod vest op til den 24. december, mens de resterende 40 procent rejser fra Fyn og Jylland mod Sjælland.

Efter juleaften ændrer det billede sig til det omvendte.

Før pandemien rejste omkring en halv million mennesker dagligt med DSB.