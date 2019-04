Over 200.000 deltog i affaldsindsamling

Over 200.000 voksne og børn var i naturen for at samle affald op i sidste uge.

Dermed har Danmarks Naturfredningsforenings tema haft sin mest omfangsrige uge nogensinde.

Foreningen skønner, at årets indsamling har slået sidste års, blandt andet fordi antallet af indsamlinger arrangeret rundtom i landet er vokset fra lidt under 1000 til omkring 1200 i år.

Foreningen er stadig i gang med at tælle, hvor mange kilo affald der er samlet ind. Sidste år blev der indsamlet 173.000 kilo affald. Heriblandt 102.000 dåser.

Det kunne ikke helt matche resultatet fra 2016. Her blev 182.000 kilo indsamlet.

Der er ofte også tale om mere bizarre fund. Tidligere er der fundet alt fra pengeskabe og polske nummerplader til sexlegetøj og et klaver.

Foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, ser den voksende deltagerkreds som en støtteerklæring:

- Vi oplever en klar tendens til, at danskerne bekymrer sig mere og mere om naturen og miljøet, og det kom i den grad til udtryk i løbet af ugen. Tusind tak til alle, der samlede ind, siger hun i en pressemeddelelse.