Over 300 lærere er blevet fyret i årets første fem måneder

309 lærere har i løbet af årets første fem måneder fået at vide, at der ikke er råd til at have dem ansat længere. Det viser tal fra Danmarks Lærerforening, der hver måned tæller, hvor mange medlemmer der er blevet varslet fyret på grund af arbejdsmangel og besparelser i kommunerne.

Derved har 2023 allerede overhalet hele sidste år. I løbet af hele 2022 blev 175 lærere afskediget på grund af nedskæringer - vel at mærke oven i de stillingsnedlæggelser, som sker ved naturlig afgang, når lærere fx går på pension, og stillingen ikke bliver genbesat. Thomas Andreasen, der er formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget, kalder udviklingen voldsomt bekymrende – især fordi lærerne allerede er udsat for et meget højt arbejdspres på skolerne.Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal peger på, at nogle af fyringerne også skyldes færre elever i landets yderkommuner. Men den voldsomme stigning i årets første fem måneder begrunder han også med kommunale besparelser.

”Vi havde en opsamling med vores regionale afdelinger i Skolelederforeningen forleden. Det var en virkelig trist fortælling. Det er tydeligt, at kommunerne forsøger at spare på alle mulige måder. Der bliver for eksempel sparet på specialområdet og fjernet støtteundervisning”, siger han. ”Det betyder, at vi ikke kan levere den velfærd på skoleområdet, som politikerne ellers lover”.

Thomas Andreasen fremhæver også, at der lige nu ikke er sammenhæng mellem de politiske ambitioner for folkeskolen og de midler, lærere og skoleledere har til at løfte opgaverne.