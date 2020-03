Over 3000 personer er døde med coronavirus i USA

Antallet af døde som følge af coronavirus har oversteget 3000 i USA.

Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til tirsdag dansk tid.

USA har registreret i alt 3008 døde og nærmer sig dermed flere dødsfald end den kinesiske Hubei-provins, der er virussets oprindelige epicenter. Her er der registreret 3186 dødsfald, viser opgørelsen.

Værre står det til i Italien og Spanien, hvor der er registreret henholdsvis mere end 11.500 og over 7700 dødsfald.

USA er det land i verden med flest smittetilfælde. Således er der registreret over 163.000 smittetilfælde. Heraf er mindst 5764 erklæret raske.

Den delstat, der er hårdest ramt, er New York. Her passerede antallet af døde 1000 mandag.

På et pressemøde natten til tirsdag dansk tid udtalte USA's præsident, Donald Trump, at mere end en million amerikanerne er blevet testet for coronavirus.

Han opfordrede samtidig til, at amerikanerne fortsat holder afstand til hinanden gennem hele april for at forhindre, at smitten spreder sig.

Natten til mandag dansk tid sagde Trump, at regeringen forlænger retningslinjerne angående distancering mellem personer frem til 30. april.

Dermed gik han væk fra sit tidligere erklærede mål om at genåbne dele af USA inden påske.

Donald Trump sagde også, at regeringen forventer, at antallet af dagligt smittede vil toppe om to uger.

- Hvis USA kan holde dødsfaldene nede på mellem 100.000 til 200.000 mod potentielle 2,2 millioner, vil det betyde, at vi har gjort et godt stykke arbejde, sagde Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters.