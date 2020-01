Over 468.000 bygninger i fare for oversvømmelse

Over 468.000 bygninger langs åer, ved lavninger og langs kysterne risikerer at blive ramt af oversvømmelser, når forskellige områder af Danmark i fremtiden bliver ramt af en såkaldt 100-årshændelse eller af en stormflod.

Det viser en analyse fra Danske Regioner og virksomheden Scalgo, der er specialiseret i tredimensionelle kort.

Det skriver Jyllands-Posten.

Analysen viser, hvordan forskellige områder af Danmark vil blive ramt, hvis en stormflod rammer landet og presser vandet to meter højere op end den normale vandstand.

Resultatet er, at 10.664 bygninger vil blive oversvømmet langs åerne, mens 393.574 ejendomme i dale og 64.000 bygninger langs kysterne ligeledes er i fare for at blive oversvømmet, fordi de ligger i områder, hvor risikoen er der.

- Det er en kæmpe udfordring, der bliver langt værre med de klimaforandringer, vi ser. Derfor er vi nødt til at se på, om tingene skal løses på en anden måde.

- Man risikerer at skubbe problemet videre til næste kommune, når en kommune gør noget, der ikke er koordineret med naboen. Der er behov for at sætte fart på for at undgå, at kældre, cykelstier og veje bliver oversvømmet, siger regionrådsformand i Region Sjælland og formand for regionernes miljø- og ressourceudvalg, Heino Knudsen, til Jyllands Posten.