Over 50 millioner fugle døde i USA

En kedelig rekord er blevet slået.

I 2015 måtte 48 millioner fugle lade livet som følge af fulgeinfluenza. Men i år er over 50 millioner fugle døde efter et rekordstort udbrud af fugleinfluenza i USA, skriver BBC.

I mere end 40 amerikanske stater er fuglene, som også indbefatter høns og kalkuner, blevet ramt. Det er mere end dobbelt så mange stater i tidligere udbrud.

Sygdommen kan også spredes til mennesker, omend det sjældent sker.



Dog opfordrer de amerikanske myndighederne til at tage visse sikkerhedsforanstaltninger i nærheden af fugle, såsom at undgå direkte kontakt med vilde fugle og undgå ubeskyttet kontakt med fjerkræ, så sygdommen ikke spredes til mennesker, kæledyr, fugle og andre dyr.

Kan spredes i luften

Derudover advarer USA's Centers for Disease Control om, at virussen kan spredes gennem luften, for eksempel via dråber eller støv, hvis den kommer ind i en persons øjne, næse eller mund eller bliver indåndet.

Symptomer på fugleinfluenza hos mennesker varierer fra rødme i øjnene og milde influenzalignende symptomer til lungebetændelse og åndedrætsbesvær.

Tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) viser, at der blev registreret 868 tilfælde af overførsel fra fugle til mennesker mellem 2003 og 3. november 2022, hvilket resulterede i 456 dødsfald.

Også herhjemme advares der mod at røre ved døde eller syge fugle, ligesom Fødevarestyrelsen har ændret trusselsvurderingen til 'høj'. Hos Københavns Zoo har de ligeledes udtalt, at de tager influenzaen 'ekstremt alvorligt'.