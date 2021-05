Over 50 smittede med mexicansk coronavariant

Via en restaurant er over 50 personer blevet smittet med en ny mexicansk coronavariant

Over 50 personer er konstateret smittet med en ny coronavirusvariant i Nordsjælland. Smitteudbruddet spores tilbage til en restaurant.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

- Smitten er brudt ud både blandt gæster og ansatte, oplyser Bente Møller, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed til Ekstra Bladet.

- Smitteudbruddet ligger tilbage i slutningen af april. Det nye er, at Statens Serum Institut efterfølgende har fundet ud af, at der er tale om den her mexicanske coronavariant.

Coronapas ikke garant

- Hvordan kan det her ske, når vi alle skal have et coronapas for at komme på restaurant?

- Coronapasset er rigtig godt, men det er jo ikke en garanti, fortæller Bente Møller.

- Man kan jo desværre være smitsom inden, at man kan se det i en test.

Bente Møller fortæller derudover, at smitteudbruddet formodenligt er inddæmmet.

- Skal man være bekymret, hvis man har været på restaurantbesøg i Nordsjælland og ikke er blevet kontaktet af jer?

- Udbruddet ligger jo inden for de sidste 14 dage. De fleste bliver testet to gange om ugen, så det burde være opdaget nu, hvis man er blevet smittet, forklarer Bente Møller.

Ikke mere smitsom

Coronavarianten, der i faglige termer kaldes for B.1.1.519, stammer fra Mexico, hvor det er den mest almindelige variant.

Den vurderes dog ikke at smitte mere end almindelig coronavirus, ligesom at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke mener, at den er modstandsdygtig over for vacciner.

Restauranten har i øvrigt selv valgt at lukke ned, oplyser Bente Møller, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

