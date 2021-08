Over 600 anholdt ved corona-demo i Berlin

Tusindvis af mennesker i Berlin trodsede søndag et forbud mod at demonstrere. De samledes i den tyske hovedstad for at vise deres modstand mod de tiltag, der er indført for at begrænse coronasmitten.

Undervejs kom det til sammenstød med politiet.

Nogle demonstranter generede og angreb de betjente, der var sat ind, oplyser politiet.

Andre demonstranter ignorerede de afspærringer, der var sat op, og forstyrrede trafikken i dele af Berlin.

En talsmand for politiet vurderer, at omkring 5000 mennesker deltog i søndagens protest. Af dem er over 600 blevet anholdt.

- De forsøgte at bryde gennem politikæden og trække kolleger ud. Det førte til brug af tåregas, knipler og fysisk vold, skriver Berlins politi på Twitter.

På et tidspunkt truede politiet med at bruge vandkanoner for at opløse demonstrationen, der var på vej til Brandenburger Tor i det centrale Berlin.

Derpå begyndte folk at forlade stedet. Sent søndag aften meddelte politiet, at de sidste grupper af demonstranter var væk.

Protesterne er arrangeret af bevægelsen Querdenker. Querdenken betyder at tænke ud af boksen. Bevægelsen er blevet en af de kraftigste stemmer blandt modstandere af Tysklands coronaregler.

Mange af demonstranterne havde medbragt skilte, hvor der stod 'Nej til corona-diktaturet' og 'Frihed'.

Tyske domstole har forbudt flere planlagte demonstrationer i weekenden. Herunder også søndagens protest i Berlin, hvor forventningen var op mod 22.500 deltagere.

Der blev nedlagt forbud mod protesterne på grund af netop coronareglerne.