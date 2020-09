Over 700 danskere er kortlagt i kinesisk database

Over 700 danskere optræder i en lækket database fra et kinesisk it-selskab, som kan have tråde til den kinesiske regering.

På listen er fremtrædende ministre, politikere og embedsmænd. Det skriver Jyllands-Posten.

Databasen er udarbejdet af den kinesiske virksomhed Zhenhua. Den er mistænkt af en række forskere for at have videregivet informationerne til virksomheder, der har tætte forbindelser til den kinesiske regering.

Ifølge forskeren bag datalækket, Christopher Balding, har den kinesiske virksomhed siden 2017 indsamlet oplysninger om 2,4 millioner personer verden over.

Det gælder blandt andet prominente politikere, diplomater, meningsdannere og militærfolk.

Blandt de mange danskere i databasen er ifølge Jyllands-Posten justitsminister Nick Hækkerup og Barbara Bertelsen, der er departementschef i Statsministeriet.

Det samme er chefen for Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen. Desuden finder man ambassadører og diplomater.

Firmaet har ifølge avisen også trukket informationer på de enkelte personers familier.

Politiken har også fået adgang til navnene i den lækkede database. Seniorforsker Flemming Spidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) kalder oplysningerne opsigtsvækkende.

- Der findes givetvis mange af sådanne registre, da andre landes tjenester interesserer sig for, hvem der er i toppen af samfundet og kan bruge materialet ud fra en interesse om at påvirke, presse eller etablere et fortrolighedsforhold med nogen, siger han til Politiken.

Han påpeger, at data om familier for eksempel kan bruges til at hacke sig vej til en kendt persons kommunikation.

De mange data indsamlet af Zhenhua blev for godt fire måneder siden lækket til Christopher Balding.

Han har siden med hjælp fra et cybersikkerhedsfirma i Australien genskabt dele af databasen.