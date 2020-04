Over 71.000 har søgt regeringens hjælpepakker

Coronakrisen har ramt danske virksomheder hårdt.

Det vidner de nyeste tal fra Erhvervsministeriet om.

Styrelsen har modtaget mere end 71.000 ansøgninger om hjælp fra en af regeringens hjælpepakker.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om kompensationsordningen for aflyste arrangementer, lønkompensationsordningen for virksomheders lønudgifter, kompensationsordningen for selvstændige og kompensationsordningen for faste udgifter.

Regeringen vurderer, at hjælpepakkerne vil holde hånden under mindst 100.000 danske job.

- Det er enormt glædeligt, at mange virksomheder ønsker at bruge de politiske hjælpepakker, så færrest mulige danskere får en fyreseddel og alt, hvad der dertil hører af bekymringer og udfordringer i privatøkonomien. Vi er i øjeblikket ved at se på, om hjælpepakkerne kan forbedres yderligere, så endnu flere bliver hjulpet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Opråb til regeringen: Vi går konkurs

Erhvervsministeriet forventer, at hjælpepakkerne vil sikre mindst 100.000 jobs, men selvom ansøgningerne for længst er sendt, venter mange selvstændige fortsat på både svar og økonomisk hjælp.

Og det kan ende med at knække nakken på de mange virksomheder. Det fortalte over 50 selvstændige erhvervsdrivende til Ekstra Bladet i sidste uge.

Fælles for dem er, at de har søgt en af regeringens fem hjælpepakker. Langt de fleste søgte allerede samme dag, det blev muligt, men har siden 25. marts ikke hørt nærmere fra Erhvervsstyrelsen, der står for at godkende ansøgningerne.

Ekstra Bladet har løbende været i kontakt med mange af de selvstændige, som oplyser, at de endnu ingen hjælp har fået.

Vi arbejder på at få oplyst, hvor mange ansøgere der har fået gavn af hjælpepakkerne.

Desperate erhvervsdrivende: Hjælpen kommer for langsomt