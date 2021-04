Et stort antal delfiner og fisk er skyllet døde op på stranden i Axim i Ghana

Der ventede strandgæster et uhyggeligt syn, da de troppede op på stranden i Axim i det sydvestlige Ghana.

Siden 2. april er flere end 80 døde delfiner og et stort antal døde fisk skyllet op på kysten. Det skriver Reuters.

Da man ikke kender årsagen til den makabre hændelse, har de lokale myndigheder igangsat en undersøgelse af både de døde dyr og området.

Myndighederne undersøger desuden fiskemarkeder, for at sikre at de døde fisk ikke var solgt.