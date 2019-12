Over 8000 koalaer frygtes døde i australske skovbrande

Op mod en tredjedel af alle koalaer i den australske delstat New South Wales har mistet livet i de skovbrande, der de seneste måneder har hærget Australien.

Det siger landets miljøminister, Sussan Ley, fredag.

Hun vurderer, at op mod 8400 koalaer er omkommet i brandene på den centrale og nordlige del af kysten i delstaten.

Det skriver The Guardian.

På landsplan er mere end 50.000 kvadratkilometer skov og land blevet fortæret af flammerne i den hidtil værste bushbrandsæson i landet. Alene i New South Wales er 34.000 kvadratmeter jord blevet brændt.

Hidtil har ni mennesker mistet livet i flammerne.

Den centrale og nordlige kyst i New South Wales er hjemsted for et betydeligt antal af Australiens koalaer. Det vurderes, at mellem 15.000 og 28.000 koalaer bor i området.

Fredag siger miljøminister Sussan Ley, at op mod 30 procent af koalaerne i regionen er blevet dræbt, fordi "op mod 30 procent af deres levesteder er blevet ødelagt".

- Vi ved mere, når brandene er faldet til ro, og vi kan foretage en ordentlig vurdering, siger hun til ABC Radios program AM ifølge The Guardian.

I slutningen af november blev koalaen erklæret "funktionelt udryddet" i Australien som følge af de mange skovbrande. Denne antagelse blev dog imidlertid anset som værende forkert og en overdrivelse, skønt arten er truet.

Tidligere i december fastslog en undersøgelse fra regeringen i New South Wales, at tusindvis af koalaer var blevet dræbt i brandene, og at brandene var så omfattende, at "vi højst sandsynligt aldrig vil finde ligene".

I Adelaide Hills i delstaten South Australia har frivillige brandmænd på sociale medier delt billeder af koalaer, der er blevet reddet fra brandene.

Blandt andet et billede af seks koalaer, der havde gemt sig i et hus, samt et billede af to koalaer, der kommer ud fra bushen på udkig efter hjælp.

- Jeg få e-mails fra folk fra hele verden, som er rørt og forbløffet over - nummer et: Alle de frivillige, der hjælper med at redde dyrene. Og for det andet: Disse nysgerrige væseners vaner, siger miljøminister Sussan Ley til The Guardian.

Også andre truede og sårbare dyrearter er blevet påvirket af brandene. Det gælder blandt andet den vestlige jordpapegøje i delstaten Western Australia samt den tykhalede pungspidsmus, der lever på øen Kangaroo Island i South Australia.