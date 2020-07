Over 900 piger og kvinder i Peru frygtes dræbt under pandemi

Over 900 piger og kvinder i Peru er meldt savnet og frygtes dræbt under viruspandemien, hvor en stor del af befolkningen i det sydamerikanske land har været isoleret i deres hjem for at mindske risikoen for at blive smittet.

Det oplyser myndighederne i Peru mandag.

Peru har længe haft et problem med vold mod kvinder og andre overgreb som tvangsprostitution.

Problemet er forstærket under coronakrisen, hvor mange har mistet deres job.

Det siger Eliana Revollar, der er leder af et statsligt kontor for kvinders rettigheder.

Hovedparten af de savnede personer er mindreårige piger, tilføjer hun.

- Under karantænen fra 16. marts til 30. juni er 915 kvinder meldt savnet og frygtes omkommet, siger Eliana Revollar.

Før virusudbruddet var der i snit fem daglige anmeldelser om piger eller kvinder, der var forsvundet. Siden nedlukningen blev indført, er det tal steget til otte.

Problemet bliver ifølge Eliana Revollar forstærket af, at der ikke er et nationalt register for savnede personer.

Perus ombudsmand, Walter Gutierrez, siger til en lokal radiostation, at 'vi er nødt til at finde ud af, hvad der er sket med de savnede personer'.

Rettighedsgrupper for kvinder og ngo'er oplyser, at politiet meget ofte afviser at efterforske anmeldelser om husspektakler, laver grin med ofrene eller hævder, at en savnet person har forladt sit hjem frivilligt.

Sidste år blev 166 kvinder i Peru dræbt ifølge de officielle tal, og politiet modtog over 30.000 opkald om vold i hjemmet mod kvinder.

Peru, der har omkring 33 millioner indbyggere, har registreret omkring 384.000 tilfælde af coronasmittede personer og over 18.200 dødsfald. Det er det tredje hårdest ramte land i Latinamerika efter Brasilien og Mexico.