Over en million har tabt penge: Bare ærgerligt

Hvis man som dansker har investeret i kryptobørsen FTX, kan det se rigtig sort ud for at få pengene igen

I et kæmpe konkurs-drama, som fik Bitcoin til at styrtdykke med mere end 5000 dollars på få minutter - krakkede giganten FTX i midten af november.

FTX, som var en af verdens største handelsplads for kryptovalutaer, havde flere millioner investorer, og disse har nu tabt astronomiske beløb.

Ifølge Finans gælder det også mange tusinde danskere, der har investeret i FTX gennem kryptomønter.

Og de penge er nu helt tabt.

Ingen fradrag

Normalt er det muligt for de danske investorer at trække et investeringstab fra på årsopgørelsen, men i denne sag med kryptogiganten FTX, er det ikke muligt.

Det skyldes ifølge Finans, at adgangen til fradrag ikke gælder, hvis tabet er opstået som følge af svindel eller konkurs.

Helt præcis hvor mange danskere, det kommer til at gå ud over, er der ikke tal på, men FTX var kort før konkursen hele 230 milliarder værd og handelsplads for mange millioner mennesker.

Én undtagelse

Der er aldrig en regel uden en undtagelse.

Og det gælder også i denne sag.

Hvis man alligevel skulle have en mulighed for at fratrække tabet på sin årsopgørelse, skal man have investeret i såkaldt fiatvaluta - altså valuta som er erklæret for at være et lovligt betalingsmiddel.

Har man for eksempel haft amerikanske dollars stående på sin konto ved FTX, kan man formentlig trække tabet fra, når først man har fundet frem til det præcise beløb - dog skal det minimum overstige 2000 kroner, skriver Finans.