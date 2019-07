Over halvdelen af Visa-betalinger uden for USA er trådløse

Den amerikanske kreditkortgigant Visa kan mærke, at en robust økonomi holder godt gang i kundernes købelyst.

I et kvartalsregnskab, som er offentliggjort tirsdag, melder Visa om 33 procent større overskud sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Således er overskuddet i selskabet vokset fra 2,33 milliarder dollar sidste år til 3,10 milliarder dollar i tredje kvartal 2019.

Af regnskabet fremgår det, at Visas korthavere uden for USA for alvor har taget den trådløse betalingsmetode til sig. Mere end 50 procent af alle betalinger, der finder sted i fysiske butikker uden for USA, foregår trådløst.

For to år siden var det mindre end 30 procent.

Amerikanerne tegner sig for knap hver tiende - omkring 8,8 procent - af alle transaktioner med Visa-kort.

Forbrugere og virksomheder brugte i det kvartal, der sluttede med udgangen af juni, i alt 2,23 billioner dollar på Visas netværk. Det er 8,7 procent mere end samme kvartal sidste år.

Og netop forbrugernes lyst til at svinge Visa-kortet er afgørende for forretningen. Hver gang en forbruger gennemfører et køb med et betalingskort fra Visa, bliver et mindre beløb i form af et gebyr sendt videre til selskabet.

Dermed påvirkes Visas overskud af, hvor mange forbrugere der vælger at betale med Visa-kort frem for kontanter eller betalingskort fra konkurrenterne American Express og Mastercard.

I tredje kvartal - fra april til juni - brugte forbrugere rundt om i verden Visas betalingskort hele 35,43 milliarder gange til at gennemføre køb.

Mens det blandt analytikere var forventet, at Visas omsætning i tredje kvartal ville udgøre 5,70 milliarder dollar, endte selskabet en del højere med en omsætning på 5,84 milliarder dollar.

Mens det på indtægtssiden har set lyst ud for Visa i tredje kvartal, har virksomheden valgt at gennemføre en række store køb.

Således har Visa ifølge nyhedsbureauet AP i løbet af de seneste tre måneder opkøbt fire virksomheder, der blandt andet tilbyder betalingsløsninger.