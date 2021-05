Overblik: Det åbner i dag

Det lave antal indlagte med covid-19 og den fremskredne proces med at vaccinere befolkningen, betyder, at Danmark i dag, fredag 21. maj, kan åbne lidt mere op.

Natten til tirsdag blev Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige enige om en genåbningsplan, der blandt andet betyder, at forsamlingsforbuddet lempes en smule igen.

Her er et overblik over det, der ændrer sig fra i dag:

100 procent fremmøde på uddannelser

Fra i dag åbner alle ungdoms- og voksenuddannelser for, at alle kan møde fysisk op. Det samme gælder videregående uddannelser.

Fuld åbning for idræt og fritid

Alle idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, der ikke er blevet åbnet i tidligere genåbning, åbner fra i dag, dog med krav om coronapas. Åbningen omfatter blandt andet saunar og foreningslokaler.

Legelande, indendørsområder i zoo

Landets forlystelsesparker og zoologiske haver er blevet åbnet i tidligere genåbninger, men nu kan de også slå dørene op for de indendørsområder, de måtte have. Derudover kan legelande, spillehaller, badelande og kasinoer åbne. Der er stadig krav om coronapas alle steder.

Hævet forsamlingsforbud

Fra i dag er det nu tilladt at samles 50 personer indendørs, mens det er tilladt at samles 100 personer udendørs uden at risikere at få politiet på nakken.

Mere fysisk fremmøde

Der gælder nu en anbefaling om 20 procent fysisk fremmøde på arbejdspladser i et led af en gradvis normalisering af arbejdspladserne.

Flere med toget

Landets regionaltoge må fra i dag atter blive fyldt, mens belægningsgrænsen i intercity- og lyntog samt fjernbusser hæves fra 50 til 70 procent.

Coronapas til førstegangsvaccinerede

Personer der har modtaget 1. stik med en coronavaccine, vil få et gyldigt coronapas, hvis det er mere end 14 dage siden, de har modtaget første stik.