Overblik: Det åbner tirsdag

Endnu en mindre genåbning står for døren, og har du glædet dig til igen at kunne ose i dit lille lokale indkøbscenter, er tirsdag din dag

Tirsdag er det tid til endnu en mindre genåbning af samfundet, og har du savnet liv og indkøbsmuligheder i dit lokale indkøbscenter, er der gode nyheder. Tirsdag må centre og stormagasiner åbne igen - men kun de mindste af dem.

Stormagasinerne og centrene må ikke være for store - for er de over 15.000 kvadratmeter, må de vente til den 21. april med at slå dørene op for shoppeglade kunder.

Her er planen for genåbning Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om den langsigtede genåbningsplan, hvor genåbninger vil ske i faser med 14 dages intervaller fra den 21. april. Inden da er der lavet aftaler om genåbning af liberale erhverv - herunder frisører og tatovører - og også de mindre indkøbscentre vil åbne, inden den helt store genåbningsplan sættes i gang. 13. april: Almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder kan åbne. Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret mv. 21. april: De store indkøbscentre og stormagasiner åbner for almindelig handel mv. Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og cafeer mv., museer, kunsthaller samt biblioteker. Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. 6. maj: Her åbnes der for indendørs servering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. 21. maj: Her åbnes – med coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv og legelande. Også daghøjskoler og aftenskoler åbner. Der vil stadig være krav om mundbind og afstand, og der vil fortsat være retningslinjer i forhold til hygiejne. Kilde: Regeringen

De store må vente

Tirsdagens genåbning betyder altså ganske simpelt, at du igen kan besøge de mindre lokale centre, men skal du i Field's, Kolding Storcenter eller Magasin, må du væbne dig med tålmodighed og udskyde din shopping en god uge.

For genåbningen gælder det, at biografer, restauranter og caféer beliggende i centrene ikke må åbne, når centrenes øvrige butikker må.

De må vente, til turen kommer til dem - efter planen den 6. maj, hvor der også åbnes op for teatre, spillesteder og konferencer.

Desuden vil der stadig være krav om mundbind og afstand, ligesom der vil være arealkrav, der betyder, at der skal være et bestemt antal kvadratmeter pr. kunde i butikken.

Lempelse af arealkrav

Der har indtil nu været krav om, at butikker på over 10.000 kvadratmeter skulle have tidsbestilling eller køsystemer. Dette krav bortfalder også tirsdag, hvilket blandt andet betyder, at du ikke behøver booke tid, hvis du skal i IKEA efter nye gardiner eller reoler.

I sidste uge meldte Erhvervsministeriet ud, at vil 'sænke, forenkle og gøre kravene til detailhandlen mere simple.' Det betyder blandt andet, at der ikke skal skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og indkøbscentre.

Der har indtil nu været krav om, at butikker på over 10.000 kvadratmeter maksimalt måtte have 250 kunder i butikken. Det ændres fra tirsdag til, at der skal være 10 kvadratmeter pr. kunde og betyder dermed, at der kan være en del flere mennesker i de store butikker.

Det er helt fantastisk

Et af de centre, der får lov til at åbne tirsdag, er Sct. Mathias Centret i Viborg. Og det har butikkerne, ifølge formand for Centerforeningen Lasse Lauritsen, glædet sig meget til.

- Det er helt fantastisk, det har vi set frem til længe. Nu taler jeg på vegne af alle butikkerne, og jeg tror ikke, der er en eneste, der ikke glæder sig. Det har jo været noget, vi har set frem til i længere tid, end vi nok egentlig havde forventet, siger han.

Selvom planen om genåbning er landsdækkende, vil det stadig være muligt at lave lokale nedlukninger, så enkelte byer undtages, hvis smittetallene er for høje. Det gælder i Ishøj Kommune, hvor indkøbscentrene foreløbigt først får lov til at åbne igen den 18. april.