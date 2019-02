Overblik: Det betyder Trumps nødretstilstand

Torsdag aften lød det fra Det Hvide Hus, at den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag vil sætte sin underskrift på en meget omdiskuteret budgetaftale.

Ekstra Bladet følger sagen live i eftermiddag.

Ud over det vil præsidenten også erklære nødretstilstand. Det sker for at kunne frigøre penge til at bygge den mur mod Mexico, som han har lovet vælgerne, men som Kongressen ikke har villet finansiere. Muren skal holde illegale immigranter ude af USA.

Senatet og Repræsentanternes Hus har stemt for budgetaftalen.

Der er imidlertid lang vej til, at Donald Trump kan igangsætte arbejdet med at bygge den lovede grænsemur.

Her kan du få et overblik over, hvilke beføjelser præsidenten kan få ved en eventuel nødretstilstand:

* Nødretstilstand eller undtagelsestilstand er et værktøj, som kan bruges under pludseligt opståede situationer. Eksempler kan være terrorangreb, epidemier eller naturkatastrofer.

* Loven om nødretstilstand - The National Emergencies Act - har tidligere været brugt til for eksempel at indføre begrænsninger på handel med udvalgte lande.

* I 2001 blev loven aktiveret efter terrorangrebet 11. september, i 2009 blev den brugt ved en influenzaepidemi, og Trump benyttede den i 2017 i kampen mod opioider.

* Erklæringen af nødretstilstand giver præsidenten særlige beføjelser til i en nødsituation at træffe beslutninger uden om Kongressen.

* Ifølge tænketanken Brennan Center for Justice vil præsidenten under nødretstilstand kunne benytte sig af beføjelser defineret i 136 love og forordninger.

* Det giver blandt andet præsidenten udvidede beføjelser til at sætte militæret ind på amerikansk jord. Det vil derfor blandt andet være muligt for ham at bruge militæret til at bygge muren.

* Derudover vil han kunne bruge midler fra eksempelvis forsvarsbudgettet til at finansiere muren.

* Anders Agner Pedersen, ansvarshavende chefredaktør på kongressen.com, fortæller, at præsidenten vil bruge midler, som skulle være gået til genopbygningen i Puerto Rico og Californien til at finansiere muren.

* Det er dog ikke sådan, at arbejdet med at bygge muren kan gå i gang, straks efter at præsidenten har erklæret nødretstilstand.

* Erklæringen vil med stor sandsynlighed blive udfordret juridisk.

* I retten kan Donald Trump blive pålagt at bevise, at der er grundlag for at erklære nødretstilstand, og at der er tale om en akut og pludselig krise ved grænsen til Mexico.

Kilder: Kongressen.com og chefredaktør Anders Agner Pedersen, professor Jørn Brøndal fra Center for Amerikanske Studier på SDU, Washington Post, Huffington Post og Brennan Center for Justice.

