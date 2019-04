OVERBLIK: Det ved vi om branden

Mandag aften brød en brand ud i den mere end 850 år gamle katedral Notre Dame, hvor flammer og tyk røg væltede op. Tidligt tirsdag morgen skulle branden være under kontrol.

Her er, hvad vi ved om den store brand, som har ødelagt Paris' historiske monument:

Kirken brænder:

* Branden begyndte mandag klokken 18.50 dansk tid. Den startede formentligt i katedralens loftsrum og spredte sig hurtigt til taget, som var ved at blive renoveret.

* Så snart at det blev klart, at der var ild i katedralen, blev et massivt slukningsarbejde igangsat. 400 brandmænd forsøgte med kraner og brandslanger at slukke ilden så hurtigt som muligt.

* USA's præsident, Donald Trump, skrev på Twitter, at man burde bruge fly til at dumpe vand ned over flammerne. Men det blev afvist af franske myndigheder, som frygtede, at hele katedralen ville kollapse.

* Flammerne fortærede tagets trækonstruktion, som er mere end 100 meter lang.

* Omkring klokken 20.50 kollapsede katedralens 93 meter høje spir, og inden for et par timer var en stor del af taget brændt væk.

* Omfanget af ødelæggelserne inde i katedralen er endnu ikke kendt.

Foto: Ritzau Scanpix

* Kristi Tornekrone og en hellig skjorte, som blev båret af den franske kong Louis i 1300-tallet, er ifølge Patrick Chauvet, som er præst i kirken, blevet reddet. Det er to historiske genstande, som ville være uerstattelige.

* Tidligt tirsdag morgen lyder det, at branden er under kontrol og delvist slukket.

* Efterforskningen koncentrerer sig i første omgang om at klarlægge, om branden startede i forbindelse med renoveringen af taget, siger kilder tæt på efterforskningsarbejdet. I den forbindelse er bygningsarbejdere blevet afhørt.

Genopbygning:

* Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, lovede i en tale sent mandag aften at genopbygge Notre Dame. Han vil bede om international økonomisk hjælp til genopbygningen.

* Familien Pinault, som er en af Frankrigs rigeste familier, har lovet at bidrage med 100 millioner euro til genopbygningen.

* Også Unesco, FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, lover at støtte genopbygningen af Notre Dame.

* Derudover vil der allerede tirsdag blive åbnet en national indsamling til genopbygningen af Notre Dame, har stedfortrædende borgmester i Paris' 4. arrondissement, Anne Le Breton, annonceret.