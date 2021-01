Overblik: Her bliver det DIN tur til at få vaccinen

Frem til sommer bliver alle danskere - undtagen børn under 16 og gravide - tilbudt en covid-19 vaccine. Her får du det fulde overblik, hvornår det bliver din tur

Lige inden nytår var billeder af de første coronavaccinerede over alt. Lige siden har er opdateringerne om vaccinerne kommet løbende ind.

I skrivende stund er over 100.000 danskere vaccineret første gang, og alle danskere - der vil have vaccinen - forventer at være vaccineret senest den 27 juni.

Man får brev i e-Boks, når man er næste person i vaccine-køen.

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvornår det bliver din tur i vaccine-køen. Datoerne i artiklen er skøn fra Sundhedsstyrelsen, og tallene frem til marts dækker over bekræftede mængder vacciner, mens tallene fra april og frem er baseret på mængder, man forventer kommer.

Overblik: Hvornår kan du blive vaccineret? 1. Personer som bor i plejebolig Første stik: Gennemført

Andet stik: inden 7 februar

Som de første i køen, har personer, som bor i plejebolig allerede fået gennemført første stik. De kan forvente at modtage andet stik i uge 5 i februar - altså senest 7 februar. 2. 65+ år, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Første stik: Påbegyndt

Andet stik: inden 14 februar

Personer over 65 år, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem, forventes at få andet stik inden udgangen af uge 6 i februar - altså inden 14 februar - og er dermed klar til at holde valentines-day færdigvaccinerede. 3. Over 85 år Første stik: Midt januar

Andet stik: inden 7 marts

Dem over 85 år er de næste i køen og kan forvente at få andet stik inden udgangen af uge 9 - altså 7 marts. 4. Frontpersonale Første stik: Påbegyndt

Andet stik: inden 25 april

Som nummer fire i vaccinekøen står frontpersonalet - altså personer i sundheds- og ældresektoren og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Man begyndte allerede første vaccinestik for frontpersonale omkring årsskiftet, men forventer, at alt frontpersonale er færddigvaccineret med andet stik senest i udgangen af uge 16 i april - altså inden 25 april. Der er planlagt vacciner indtil slutningen af marts, og den sidste del af vaccinerne er derfor forventet og afhængig af levering. 5. Dem i 'særligt øget risiko' og udvalgte pårørende Første stik: Påbegyndt

Andet stik: inden 18 april

I udgangen af uge 15 i april - altså senest 18 april - forventes udvalgte personer, der er i risiko og deres pårørende at have fået andet stik. Her beskriver Sundhedsstyrelsen, at der er tale om 'udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 samt udvalgte pårørende'. 6. Udvalgte pårørende til udsatte eller personer, som betegnes som 'uundværlig omsorgs- eller plejeperson' Første stik: Påbegyndt

Andet stik: inden 14 februar

I denne grupper er man allerede påbegyndt vaccinationerne, og forventer at andet stik er givet til alle i udgangen af uge 6 i februar - altså inden 14 februar. 7. 80-85 årige Første stik: Start februar

Andet stik: inden 18 april

Hvis man er mellem 80-85 år, kan man forvente at være færdigvaccineret inden udgangen af uge 15 - altså senest inden 18 april. 8. 75-79 årige Første stik: Midt marts

Andet stik: inden 9 maj

Hvis man er mellem 75-79 år, kan man forvente at være færdigvaccineret inden udgangen af uge 18 - altså senest inden 9 maj. 9. 65-74 årige Første stik: Slut marts

Andet stik: inden 16 maj

Hvis man er mellem 65-74 år, kan man forvente at være færdigvaccineret inden udgangen af uge 19 - altså senest inden 16 maj. 10. Under 65 år i øget risiko Første stik: April

Andet stik: inden 9 maj

Øget risiko beskrives, som værende, hvis man har tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19. Hvis man er under 65 år og i øget risiko, kan man forvente at være færdigvaccineret inden udgangen af uge 18 - altså senest inden 9 maj. 11. Personer i samfundskritiske jobs Første stik: April

Andet stik: inden 9 maj

Det er ikke yderligere specificeret, hvilke jobs, der betegnes, som 'samfundskritiske'. Varetager man et samfundskritisk job, kan man forvente at være færdigvaccineret inden udgangen af 18 - altså senest 9 maj. 12. Personer over 16/18 år Første stik: Midt april

Andet stik: inden 27 juni

De sidste i køen er personer over 16/18 år. Her kan sidste dansker forvente at være færdigvaccineret senest 27 juni.

Kilde: Sundhedsstyrelsen