Overblik: Her er forslagene til de nye restriktioner

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fremførte onsdag en række restriktioner, der skal dæmme op for smitten

Mundbindet skal tilbage, coronapasset skal udvides, og der skal være kortere gyldighed på tests. Det var hovedpunkterne, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fremlagde på onsdagens pressemøde.

I morgen, torsdag, er der møde i Epidemiudvalget klokken 17, hvor sundhedsministeren skal have flertal imod sig, hvis ikke restriktioner skal indføres.

Magnus Heunicke fortalte på pressemødet, at krav om mundbind på en lang række områder kan indføres allerede mandag 29. november, hvis de torsdag bliver stemt igennem af Folketingets Epidemiudvalg.

Her er restriktionerne:

Mundbind eller visir i følgende områder:

Kollektiv trafik: Det vil sige bus, tog, færge, indenrigsfly og taxa.

Detailhandel og engroshandel: Her indgår dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, takeaway-steder. Umiddelbart er barer, restauranter og natklubber fritaget for mundbind.

Sundhedssektoren: Besøgende til patienter, medarbejdere på sygehuse, klinikker og kommunale sundhedstilbud.

Ældreområdet og sociale tilbud: Besøgende og ansatte.

Liberale serviceerhverv: Det vil sige frisører, tatovører og solarier.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Coronapas:

Coronapas indføres på statslige arbejdspladser og uddannelser, herunder videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser samt sprogcentre.

Der vil ligeledes være krav om coronapas i ældreplejen og sociale tilbud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gyldighed for test

Man skal fremover testes hyppigere for at opnå coronapas, såfremt man ikke er vaccineret.

Testene vil have en kortere gyldighed, hvor antigentests - også kendt som lyntests - vil gælde i 48 timer, mens pct-testen vil være gyldig i 72 timer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til 'Ingen kommentarer' herunder eller i din foretrukne podcastapp. I denne uge handler det udelukkende om Dansk Folkeparti. Kom med ind bag de lukkede døre med en af Ekstra Bladets journalister.