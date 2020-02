Overblik: Her kan blæsten komme i vejen for dig

Søndag eftermiddag rammer et heftigt blæsevejr Danmark, og det får konsekvenser for både broer, færge- og flyafgange

Søndag tager Kong Vinter revanche for den noget slatne side, han har vist sig fra denne sæson.

Og det bliver de helt store blæsevejrs-muskler, han kommer til at spille med - med både med riv, rusk og store vandstandsstigninger, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

I løbet af eftermiddagen søndag rammer en stormende kuling med vindstød af stormstyrke - måske endda orkan.

- Vi har i øjeblikket et varsel ude om stormende kuling fra sydvest med vindstød af stærk storm- eller orkanstyrke gældende for den vestlige del af Jylland.

- I resten af landet bliver det dog også meget blæsende, skriver vagthavende meteorolog Martin Lindberg på DMI's hjemmeside, hvor han også fortæller, at stormvejret vil vare tre-fire dage.

Det kraftige blæsevejr, der rammer Danmark, blev allerede dannet over det østlige USA i form af et voldsomt lavtryk. Det kraftige lavtryk efterfølges af flere dybe lavtryk, hvilket resulterer i ca. 3-4 dage med blæsevejr i Danmark, oplyser DMI. Foto: DMI.dk.

Trafikken rammes

Det voldsomme vejr forventes af få konsekvenser for trafikken. Her kan du få et overblik over, hvad vi på nuværende tidspunkt regner med på den front.

Fly- og færgeafgange:

Allerede nu er flere fly- og færgeafgange blevet aflyst.

Blandt andet har SAS aflyst fire afgange til og fra Heathrow Airport i London fra København søndag.

Lufthansa oplyser, at deres flyafgange fra Tyskland kan blive ramt af stormen fra lørdag aften til og med tirsdag.

På vandet er der aflysninger på en række afgange. Blandt andet: Hirtshals-Kristianssand/Larvik, Frederikshavn-Göteborg, Gedser-Rostock, Rønne-Ystad, og Marstal-Rudkøbing.

Samsø-færgen melder også om aflysninger søndag eftermiddag, fordi strømmen er 'mere end dobbelt så stærk, som prognoserne havde forudsagt', har rederiet forklaret. Se mere om Samsø Rederis sejlplan for i dag her.

Broerne:

Fra klokken 14.00 er der risiko for, at Øresundsbroen lukker på grund af den kraftige blæst.

Trafikinfo: Øresundsbrons trafikcenter följer vädret noga – just nu finns en risk att förbindelsen stänger/lukker från 14-tiden på grund av stark vind. Men bedömningen kan ändras. Fram till 23-tiden väntas stark vind och kraftiga vindbyar. Följ trafikläget på vår hemsida. (1/2) pic.twitter.com/BNKPKEHFK4 — Øresundsbron (@oresundsbron) February 9, 2020

Denne vurdering kan dog ændres, hvorfor der opfordres til, at man følger med på broens hjemmeside.

Allerede nu er der dog lukket for vindfølsomme køretøjer på broen mellem Sverige og Danmark.

Blæsten kommer til at få konsekvenser for bilkørslen på de danske broer. Arkivfoto: Lars Poulsen.

På Storebæltsbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer søndag. Desuden er hastighedsbegrænsningen på broen 80 kilometer i timen. Det ventes at gælde frem til klokken 23 søndag aften.

Følg med i udviklingen på Storebæltsbroen her.

På Lillebæltsbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer ligeledes.

Se også: Campingvogn væltet på bro

Det samme gælder på Sallingsundbroen.

Tog:

Den kraftige blæst har betydet, at togdriften er markant ændret i Tyskland. Det får konsekvenser for de danske tog, der skal til og fra Tyskland.

Fra Danmark mod Tyskland kører togene ikke længere end til Flensburg.

Tog fra Hamburg mod Danmark er aflyst mellem Flensburg og Hamburg.

Læs mere om togdriften her.