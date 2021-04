OVERBLIK: Her vil regeringen bygge nye veje og broer

Regeringen vil i dag torsdag klokken 12 præsentere et udspil, der skal forbedre infrastrukturen i Danmark. Det indebærer blandt andet nye motorveje og broer

Danmark skal have nye og længere motorveje flere steder i landet, samt spritnye broer og tuneller. Og prisen bliver mange milliarder kroner.

Det vil regeringen torsdag klokken 12 fortælle mere om på et pressemøde, når de præsenterer et udspil, der skal forbedre infrastrukturen i Danmark. Men allerede nu har flere medier kunne fortælle om dele af udspillet til offentligheden.

Eksempelvis skal der laves en tredje Limfjordsforbindelse og nye motorveje til Kalundborg og Hillerød.

Udspillet fra regeringen kommer to år efter, at den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti blev enige om en samlet plan til 112 milliarder kroner.

Planen nåede dog aldrig at blive til virkelighed, da det politiske flertal skiftede i forbindelse med folketingsvalget i sommeren 2019.

Her kan du få et overblik over, hvad de forskellige medier har fået oplyst vil indgå i udspillet (kilder: DR, TV2 og Jyllands-Posten).

Ekstra Bladet dækker i øvrigt pressemødet klokken 12 live.