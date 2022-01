Overblik: Malik tog Danmark med storm

Nedfaldne træer var til gene for flere borgere rundt om i landet. Få det store overblik over stormen her

Nedfaldne træer, tagsten og grene har været til gene for både borgere og politi i Danmark, efter at stormen Malik skyllede ind over landet.

Få er kommet til skade, men blæsevejret og den stigende vandstand har alligevel kunnet mærkes på infrastrukturen i landet, hvor flere broer og hovedveje har været lukket.

Her får et overblik over Maliks indtog i Danmark:

Kun få større trafikuheld

Ifølge landets politikredse har der med et par enkelte undtagelser ikke været trafikuheld med alvorlige personskader til følge under stormen.

En person kom lørdag eftermiddag slemt til skade i Esbjerg, da en stor gren væltede ned over en bil, men vedkommende er ikke i livsfare, oplyser politiet. To andre i bilen fik lettere skader.

I Rødkærsbro måtte en person desuden en tur forbi hospitalet, efter at være kørt ind i et væltet træ.

Togtrafik aflystes flere steder i landet

Togpassagerer måtte væbne sig med tålmodighed, da DSB oplyste, at tog trafikken mellem Fredericia og Aalborg er blevet indstillet på grund af væltede træer på skinnerne.

Fra lørdag klokken 16 blev driften på syv lokaltogsstrækninger på Sjælland også indstillet, oplyste trafikselskabet Movia.

Der gælder Hornbækbanen, Gribskovbanen, Nærumbanen, Lille Nord, Frederiksværkbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen.

Lokalstrækningerne fra Aarhus-Herning, Vejle-Struer, Struer-Thisted og Struer-Langå-Aarhus er også lukkede. De forventes at åbne søndag morgen.

Broerne blev lukket

Flere større broer i Danmark blev lukket.

På Storebælt- og Øresundsbroen blev der lukket for al trafik. Det betyder, at man hverken kan krydse dem i bil eller tog. Øresundsbroen forventes åbnet igen søndag klokken 08.00, og Storebælt forventes åbnet klokken 09.00.

Kronprins Frederiks Bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund blev også lukket. Det var på grund af den stigende vandstand i fjorden.

Lufthavne aflyste afgange

To flyafgange fra København til Aalborg og omvendt blev aflyst på grund af stormen.

Ét fly måtte sågar vende om midt på turen, da det ikke kunne lande i Aalborg.

3500 husstande mistede strømmen i Ikast

Ifølge Herning Folkeblad stod 3500 husstande i Ikast pludselig uden strøm fredag aften.

Midt- og Vestjyllands Politi kunne ikke vide sig sikre på hvorfor, men formoder, at det havde noget med stormen at gøre.

Nedfaldne træer og grene gav problemer

De fleste steder i landet rapporterer politiet om væltede træer, der giver mindre udfordringer for trafikken.

Midt- og Vestsjællands Politi var i løbet af uvejret nødt til at lukke hovedvejen mellem Ringsted og Næstved på grund af træer på vejene.

I Odense faldt en skorsten ned fra et hus nær politigården. Ingen kom til skade.

I Korsør rev en coaster sig nær løs fra sine fortøjninger. Situationen er dog under kontrol, oplyser Midt- og Vestsjællands Politis vagthavende Joy Haensel.

I Rønne på Bornholm havde en gavl på et hus på Knudsvej revet sig løs.

I Charlottenlund væltede et træ ned over et hus, men ingen kom til skade, oplyste Nordsjællands Politi på Twitter.

Fyns Politi oplyser, at de i løbet af natten til søndag har fået cirka 120 anmeldelser om væltede træer.

- Tagsten er også fløjet af bygninger, men ingen er heldigvis kommet noget til, siger vagtchefen tidligt søndag morgen.

I Sønderborg var der bekymring for, at et stillads opsat ved Sønderborg Slot ville blæse omkuld, men stilladset står stadig, er meldingen fra politiet.

Frederikssund måtte evakuere ældre og sårbare

I Frederikssund måtte kommunen skride ind og evakuere en række ældre og sårbare borgere, som der var fare for ville blive afskåret fra basal hjælp.

De fik tilbuddet om at blive evakueret, fordi kommunen frygter, at oversvømmelser efter stormen kan forhindre døgnplejen i at komme frem til dem.

Testcentre måtte lukke

I løbet af weekenden har flere testcentre rundt omkring i landet måtte lukke. Cirka klokken 05.30 kunne TV 2 bringe et billede af testcentret ved Københavns Lufthavn, som var kollapset i stormvejret.

I Region Nordjylland lukkede otte PCR-testcentre tidligt lørdag. Region Midtjylland oplyste ikke, hvor mange der lukkede i regionen, men skrev blot, at det var 'mange'.

Lyntestudbyderen Copenhagen Medical lukkede sine test- og vaccinetelte i København og omegn fra klokken 15.00 lørdag og hele søndag.

Hanstholm havde det hårdeste vindstød

Malik har haft godt fat i hele landet, men Hanstholm oplevede lørdag aften det hårdeste vindstød.

- Et forsigtigt bud her fra DMI er, at vindstødet på 40 meter i sekundet ved Hanstholm bliver det højeste målte i denne omgang, skrev Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter klokken 23.41.

Røsnæs på Vestsjælland målte den højeste middelvind med 27,9 meter i sekundet.

Forhøjet vandstand

Den kraftige blæst presser så store mængder vand ind i de indre danske farvande, at der venter en søndag med risiko for oversvømmelser flere steder på grund af forhøjet vandstand.

DMI forventer, at det især vil gælde for Roskilde Fjord, Isefjord, kysterne på Nordfyn samt Holbæk Fjord.

Vandstanden ventes også at stige i den vestlige del af Kattegat. Det vil blandt andet kunne mærkes i Aarhus Bugt, Vejle Fjord og Horsens Fjord.

I Roskilde Fjord og Isefjord venter DMI, at vandstanden vil stige omkring 190 centimeter i forhold til det normale, på Fyns nordlige kyst med 180 centimeter, mens der ventes en stigning på op til 160 centimeter i det vestlige Kattegat.

– Det er begyndt at stige, og den forhøjede vandstand ventes at komme i to omgange. Til formiddag og i aften. Det betyder, at man har en hel søndag, hvor der skal holdes øje med vandmasserne. Først ved midnat vil det være overstået, siger DMI's vagthavende meteorolog.