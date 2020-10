OVERBLIK: Så corona-strikse er andre lande

Udgangsforbud: Nej.

Forsamlingsforbud: Det er tilladt at samles op til 200 personer, hvis der er en officiel arrangør. Det er tilladt at samles op til 20 personer, hvis der ikke er en officiel arrangør. Ved udendørs arrangementer er det tilladt for op til 600 mennesker at samles

Mundbind: På nationalt plan er det ikke obligatorisk at bære mundbind. I Oslo gælder et lokalt krav om at bære mundbind i offentlig transport, hvis det ikke er muligt at holde én meters afstand til andre passagerer

Nedlukning: Norge er stort set genåbnet efter nedlukningen den 12. marts. Den eneste undtagelse er store arrangementer.