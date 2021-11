Overblik: Sådan er reglerne om mundbind i den kollektive trafik

Fra mandag skal passagerer over 12 år i den kollektive trafik og indenrigsfly bruge mundbind eller visir, når de skal ud at rejse.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at kravet er blevet godkendt i Epedimiudvalget.

- Vi så sidste år, hvor hurtigt passagererne tog mundbind til sig, og derfor er jeg meget tryg ved, at vi nu igen beder alle om at passe ekstra på hinanden ved at bruge et mundbind i den kollektive transport. Mundbind er en lille ting for den enkelte, og det er med til at bremse smitten, så vi forhåbentlig undgår større nedlukninger, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ansatte kan fritages

Kravet om mundbind eller visir vil gælde i bus, tog, letbane, metro, færge, taxi, fjernbusser, turistbusser og indenrigsfly. De ansatte vil dog, kunne blive fritaget for kravet, hvis arbejdspladsen kræver, at de ansatte viser coronapas.

Derudover er det blevet besluttet, at der skal vises coronapas til køreundervisning og køreprøver.

Det er ligeledes blevet vedtaget i Epidemiudvalget, at danskerne skal bruge mundbind i fysiske butikker.