Overblik: Sådan er restriktionerne fra i dag

Mundbind er nu mere eller mindre et overstået kapitel. Få et overblik over, hvad der gælder fra mandag, hvor Danmark åbner endnu mere

Nu kan du godt forberede dig på at finde dit bedste smil frem til den næste indkøbstur.

Næsen og munden skal fra i dag mandag ikke længere dækkes bag et mundbind, medmindre man er stående passager i offentlig transport eller er i en lufthavn.

Derudover behøver man heller ikke et coronapas på biblioteket og til fritids- og foreningsaktiviteter fra i dag mandag.

Det blev aftalt bredt politisk natten til torsdag 10. juni.

Nu skæres der markant ned på coronarestriktioner

Koncerter, skoler og spejderlejre

Ud over mere brise på næsetippen og fodbold i den lokale klub uden krav om negativ test bliver en lang række øvrige restriktioner fjernet eller lempet mandag.

Få et overblik over dem herunder.

Sådan er restriktionerne nu Dagtilbud Restriktioner i dagtilbuddene ophæves. De bliver dog opfordret til de kommende måneder at have øget fokus på at efterleve myndighedernes anbefalinger. Grundskoler, efterskoler m.m Restriktioner i grundskoler, efterskoler, daghøjskoler, fri fagskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler mv., ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser ophæves. Større arrangementer med siddende publikum Udendørs skal publikum opdeles i sektioner á maks. 1000 mennesker. Indendørs skal publikum opdeles i sektioner á maks. 500 mennesker. Der er fortsat krav om coronapas. Messer og dyrskuer Der er ingen grænse for antal deltagere til messer. Dog med en række krav til, hvordan de skal afvikles. Dyrskuer åbner med maks 10.000 deltagere. Der er fortsat krav om coronpas. Konferencer og møder Ingen grænse for antal deltagere, men der er fortsat arealkrav til stederne samt krav om coronapas. Loppemarkeder og kræmmermarkeder De skal foregå udendørs, og det skal være med maks. 500 deltagere. De skal i øvrigt lukke kl. 18. Udendørs motions-events Skal foregå i grupper á 500, og der må maks. være 5000 i gang samtidig. Derudover er der krav om coronapas. Sommerlejre, spejderlejre og stævner Åbner med maks. 500 deltagere både indendørs og udendørs med krav om coronapas til de indendørs aktiviteter.

Her kan du rejse hen

Skulle man have lyst til at rejse uden for landets grænser, er der flere steder, man kan vende snuden mod uden at skulle isolere sig, når man kommer hjem til Danmark igen.

Herunder kan du se, hvilke 'gule' lande og regioner du kan rejse til, som det ser ud nu.

De 'gule' lande er dem, man kan rejse til fra Danmark uden at skulle i flere dages selvisolation ved ankomst til landet, eller når man kommer tilbage til Danmark.

Vigtig info: Tjek altid um.dk inden du booker rejse, for vejledningerne kan ændre sig uden varsel.

Her kan du rejse hen Tyskland - gult Hele Tyskland er kategoriseret som gult, men Udenrigsministeriet oplyser, at der er flere tyske delstater, hvor man ikke kan overnatte på hotel som turist. Læs mere hos UM her Italien - gult Hele Italien er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Italien her Portugal - gult Hele Portugal er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Portugal her Bulgarien - gult Hele Bulgarien er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Bulgarien her Polen - gult Hele Polen er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Polen her Slovakiet - gult Hele Slovakiet er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Slovakiet her Rumænien - gult Hele Rumænien er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Rumænien her Kroatien - gult Hele Kroatien er gult. Læs mere om rejser til Kroatien her Østrig - gult Hele Østrig er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Østrig her Malta - gult Malta er et gult land. Læs mere om rejser til Malta her Luxembourg - gult Hele Luxembourg er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Luxembourg her Cypern - gult Hele Cypern er gult. Læs mere om rejser til Cypern her Rwanda - gult Hele Rwanda er kategoriseret som gult. Læs mere om rejser til Rwanda her Schweiz - primært gult Hele Schweiz er gult med undtagelse af regionerne Jura, Appenzell Innerrhoden og Obwalden, som er orange. Læs mere om rejser til Schweiz her Spanien - flere gule områder Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til det meste af Spanien (orange). Man kan dog rejse til følgende regioner, der er kategoriseret som gule: Asturien, De Baleariske Øer, Extremadura, Galicien, De Kanariske øer, Murcia, Valencia og Cantabria. Læs mere om rejser til Spanien her Grækenland - flere gule områder Regionerne Peloponnes, Voreio Aigaio, Notio Aigaio samt Anatoliki, Makedonia og Thraki er gule, men ellers fraråder Udenrigsministeriet rejser til resten af Grækenland (orange). Læs mere om rejser til Grækenland her Frankrig - ét gult område Korsika er kategoriseret som et gult område. Ellers er hele Frankrig orange. Læs mere om rejser til Frankrig her

Opdateret 12. juni.