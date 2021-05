Overblik: Sådan har hemmelige Syrien-efterretninger kastet regeringen ud i krise

Afgørelsens time falder i næste uge for regeringen og den helt centrale taskforce. Ekstra Bladet giver dig her overblikket over den væsentlige PET-rapport og den afgørende FE-orientering

I næste uge er det dommens dag for regeringen i sagen om de danske børn i syriske lejre.

Det er nemlig her deadlinen falder, for den taskforce, der skal finde løsninger på, at få de danske børn hjem fra de syriske lejre uden deres mødre. En opgave, som en række eksperter fra starten af har kaldt svær, og som regeringen selv tidligere har kaldt umulig.

Så hvorfor er situationen endt her, når regeringen siden sine første dage ved magten har gjort det klart, at de ikke ønskede at tage børnene hjem fra lejrene?

Regeringen har været presset til det yderste af afsløringer om Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) orienteringer om Islamisk Stats udsmuglinger af børn i lejrene, og det er altså nu, der skal leveres, hvis ikke støttepartierne skal helt op i det røde felt.

Sagen har rykket sig hastigt det sidste halve år, og der er både faldet afsløringer om PETs rapport og deres vurdering af børnene, og om FEs fortrolige orientering til regeringen.

Ekstra Bladet giver dig i videoen i toppen af artiklen det forkromede overblik over sagen, hvordan den har rykket sig og forskellen på afsløringerne af PET-rapporten og FE-orienteringen.