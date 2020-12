Overblik: Sådan rammer nedlukningen butikkerne

Danmark står over for 'en reel nedlukning', sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

Og denne nedlukning rammer især erhvervslivet, herunder blandt andet storcentre, butikker og serviceerhverv.

17. december lukker således alle storcentre.

21. december lukker de liberale erhverv, som for eksempel frisører og tatovører.

Og 25. december bliver også al detailhandel - på nær dagligvarebutikker og apoteker - lukket ned.

Restriktionerne varer foreløbigt til 3. januar, men de kan forlænges.

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over nedlukningen, og hvordan den vil fungere i butikker, indkøbscentre med mere.

Sådan fungerer nedlukningen i butikker Her er Sundhedsministeriets guide til, hvordan nedlukningen fungerer. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes fra 17. december 2020 til og med 3. januar 2021.



Butikker beliggende disse steder lukkes som udgangspunkt, medmindre der er direkte adgang til butikken fra gaden.



Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også butikker (f.eks. udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel.



Udvalgsvarebutikker på 5000 kvm eller derover lukkes fra 17. december til og med 3. januar 2021.



Alle udvalgsvarebutikker lukkes fra 25. december til og med 3. januar 2021.



Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri.



Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder f.eks. supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.



Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes fra 21. december 2020 til og med 3. januar 2021. Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører, kørerskoler og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.



Hoteller er ikke omfattet af de nye restriktioner.

