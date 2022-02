Overblik: Sådan rammer Nora

Det ser ud til at blive en vild weekend med stormen Nora.

Ekstra Bladet giver dig her status på det farlige vejr.

Orkanstyrke og oversvømmelser

DMI varsler farligt vejr flere steder.

Værst bliver det i hele Syddanmark, hvor der varsles om vindstød på 33-35 m/s.

Langs den jyske vestkyst meldes om forhøjet vandstand på 2 meter, mens vandet ved Vadehavet forventes at stige hele 3,3 meter natten til lørdag.

Kombinationen af forhøjet vandstand og hård vind kan føre til lokale oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger.

Offentligheden rådes til at undgå at opholde sig i truede kystnære områder.

Togtrafikken indstilles

Har du planlagt en weekendtur gennem landet, så er det måske en god ide at overveje det en ekstra gang.

På baggrund af DMI's varsel om stormen Nora, melder Banedanmark ud, at de forventer, at indstille det meste af togtrafikken fra fredag aften til lørdag morgen.

- Vi tager stormvarsler som denne meget alvorligt, og af hensyn til sikkerheden lægger vi derfor nu op til at lukke ned for det meste af togtrafikken, mens stormen raser. Samtidig sørger vi for, at vores beredskab er klar og på plads her i weekenden til at kunne fjerne væltede træer på banen, siger områdechef i Banedanmarks trafikstyring Nicolai Smidt Sigsgaard.

Det forventes, at at togtrafikken i Nordjylland kan køre som normalt.

Storebælt forventes lukket

Storebæltsbroen fortæller, at der er risiko for, at broen lukkes for al trafik i tidsrummene:

Fredag fra klokken 22:00 til klokken 24:00.

Lørdag fra klokken 05:00 til klokken 07:00

Nogle slipper billigt

I går meldte DMI, at hele landet ville blive påvirket, men nyere prognoser viser, at Midt-, Øst- og Nordjylland kan slippe for Nora-panikken.

I disse områder vil der være forholdsvist mildt vejr uden varsler.

Til gengæld må hele Sjælland, Fyn og området syd for Vejle spænde havemøbler og trampoliner godt fast, så de ikke blæser væk.