OVERBLIK: Sådan ser første fase af rejse-genåbningen ud

Regeringen og Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige indgik tirsdag aften en aftale om lempelse af rejserestriktionerne, der er indført for at bremse smitten med coronavirus.

Lempelserne er delt op i fire faser, hvoraf den første starter den 21. april.

Her kan du blive klogere på, hvilke lempelser der sker i forbindelse med fase 1.

* Rejsevejledninger

Udenrigsministeriet går den 21. april tilbage til at inddele landene i farver efter risikoniveau.

Ifølge aftaleteksten bliver der oprettet en ny risikovurdering, som kan tages i brug, hvis et land er plaget af 'bekymrende' varianter af coronavirus.

Hvis man indrejser fra et land med en 'rød' eller 'orange' risikovurdering, skal man i isolation. Hvis man indrejser fra et land med en 'gul' risikovurdering, kan man nøjes med at blive testet for coronavirus.

En 'gul' risikovurdering betyder, at man skal være særligt opmærksom, når man rejser i landet. En 'orange' risikovurdering betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. En 'rød' risikovurdering betyder, at alle rejser frarådes.

* Erhvervsrejsende.

Det bliver fremover nemmere for erhvervsrejsende at rejse. Fra den 21. april kan folk møde på arbejde, efter en erhvervsrejse til udlandet.

* Ødegårde i Norden.

Der bliver indført mere lempelige regler for bosiddende i Danmark, der rejser til egen ødegård i Norden. disse behøver ikke efter den 21. april at gå i isolation efter rejsen.

* Anerkendelsesværdige formål.

Listen over anerkendelsesværdige formål, som udlændinge kan rejse ind i Danmark med, udvides. Fra den 21. april kan udenlandske højskole- og efterskoleelever, udvekslingsstuderende, landbrugspraktikanter, ægtefæller, sommerhusejere, bådejere eller personer, der har en fast liggeplads i Danmark rejse ind.

* Idrætsudøvere.

Det fremgår af aftaleteksten, at 'danske professionelle idrætsudøvere – foruden at kunne deltage i turneringer – også skal skulle kunne passe deres træning i isolationsperioden efter at have været i udlandet for at deltage i et mesterskab, stævne, en træningslejr og lignende.'.

Kilde: Justitsministeriet