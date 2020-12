Overborgmester: Jeg har frygtet det

Overborgmester i København Lars Weiss (S) er glad for, at regeringen ikke har lukket Storebælt op til jul

- Det ville have været til stor sorg og gene, hvis man havde lukket Storebælt.

Sådan siger overborgmester i København Lars Weiss (S) til Ekstra Bladet onsdag aften.

Udmeldingen kommer efter et pressemøde med Statsministeriet, hvor Mette Frederiksen meldte ud, at regeringen nu igangsætter 'en reel nedlukning af Danmark'.

Glad for myndighedernes vurdering

Flere eksperter har op til pressemødet udtalt, at det kunne være en god idé at sørge for, at danskerne ikke rejste mellem eksempelvis hovedstaden og Jylland i juledagene.

- Jeg er glad for, at sundhedsmyndighederne har vurderet, at det er forsvarligt at besøge sin familie, siger Lars Weiss.

- Havde du frygtet, at Storebæltsbroen ville blive lukket?

- Jeg har frygtet, at det kunne blive konsekvensen, når vi har set på den himmelflugt i smittetilfælde, vi har set både i København, men også mange andre byer på Sjælland, siger overborgmesteren.

- Kan du forstå dem, der mener, at det ville være for det bedste, hvis københavnerne blev hjemme i julen?

- Jeg er sikker på, at hvis Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut havde ment, at det var nødvendigt, så var det også blevet gennemført.

Hjem til jul? Vores adfærd i denne uge er afgørende

- Forventer du en yderligere nedlukning af hovedstaden i den kommende tid?

- Det er svært at se, hvad der yderligere kan lukkes ned, når vi ellers når hen til første juledag (hvor detailhandlen skal lukke, red.), siger Lars Weiss.

- Så skulle det være i stil med det, vi så i Frankrig i foråret, med en form for udgangsforbud. Der er vi heldigvis ikke, fortsætter han.

- Ville du støtte yderligere restriktioner, hvis smitten fortsætter med at stige?

- Hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at det er det, der skal til, så er det vanskeligt at sige som politiker 'nej, I tager fejl'.

- Der må vi stole på den ekspertise, de sundhedsfaglige myndigheder er i besiddelse af.

