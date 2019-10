Overdådig luksus afsløret i Brittas hus

Ekstra Bladet kan for første gang tage dig med ind i Britta Nielsens sydafrikanske hjem. Et hus der for sydafrikanske standarder er fyldt med overdådig luksus

PHALABORWA, SYDAFRIKA (Ekstra Bladet): Britta Nielsen sydafrikanske luksus-paradis er i voldsomt forfald.

Det kan Ekstra Bladet ved selvsyn konstatere, efter avisens udsendte hold mandag deltog i en fremvisning af huset.

Voldsomme røverier i Britta Nielsens hus: Vagt såret

Sundhedsfarlig terrasse

Da vi inspicerer ejendommen, er det med mildest talt med helbredet som indsats.

Terrassen, der omkredser huset, er ved at rådne op. Flere brædder er knækket, og når man træder på dem, der ikke er, kan man mærke træet faretruende give sig under fødderne.

Brittas pompøse palmehave, der før var en grøn oase, er visnet og resterne fra de eksotiske træer ligger i poolen og den udendørs jacuzzi. I førstnævnte er det blå vand erstattet med en grøn sump af alger og blade.

Også indvendigt kan et år midt i den sydafrikanske bush uden vedligeholdelse ses tydeligt, hvor blade og skidt er blæst ind under stråtaget på badeværelset.

Kom med rundt i Britta Nielsens hus 1 af 12 Britta Nielsens Land Rover Defender fra 2009. Foto: Tariq Mikkel Khan 2 af 12 Bilen er en limited edition jubilæums model. På kølerhjelmen er talet '60' derfor trygt. Foto: Tariq Mikkel Khan 3 af 12 I baghaven står skiltet 'Brittas vandhul'. Det leder op til husets udendørs jacuzzi. Foto: Tariq Mikkel Khan 4 af 12 Jacuzzien har dog set bedre dage. Foto: Tariq Mikkel Khan 5 af 12 Huset har flere overdækkede terrasser. I dag skal man dog passe på, hvor man træder. Foto: Tariq Mikkel Khan 6 af 12 Britta og hendes søn købte mange Håndudskårne afrikanske stammemasker. De sælges alle under samme katalognummer. Foto: Tariq Mikkel Khan 7 af 12 Alt er til salg. Alle vaskemidler sælges under samme nummer. Er man mere til pengeskab, kan det også erhverves. Foto: Tariq Mikkel Khan 8 af 12 Britta og Jimmy har tydeligt vis haft en forkærlighed for sydafrikanske kunst- og kulturgenstande. Foto: Tariq Mikkel Khan 9 af 12 I stuen bliver dyre Apple-produkter, telelinser og møbler udstillet. Huset har været et luksus-paradis. Foto: Tariq Mikkel Khan 10 af 12 Britta Nielsens solhat og kjoler er efterladt. Foto: Tariq Mikkel Khan 11 af 12 Safarikikkert, PlayStation-spil og meget andet i en pærevælding. Foto: Tariq Mikkel Khan 12 af 12 Brittas seng er sirligt redt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kig i alt

Fremvisningen Ekstra Bladet deltager i sker forud for en auktion tirsdag, hvor to af Britta Nielsens huse, en grund, en limited edition Land Rover og meget andet sendes under hammeren af Peter Marskell Auctioneers.

Som mulig køber har man mulighed for at gennemgå det hele.

Genstandene er delt op i partier, der hver især er forsynet med et katalognummer.

Overdådig luksus

Det faldefærdige ydre, kan dog ikke skjule, at Britta Nielsen har levet et for - sydafrikanske standarder - særdeles luksuriøst liv.

Huset er spækket til bristepunktet med dyre brands.

Svine dyr Weber Grill står side om side med en overflod af Mac-produkter. Foto: Tariq Mikkel Khan

I stuen står en stor Weber Grill. I Danmark ville den koste op mod 30.000 kroner. Grillen står op og ned af tre Apple TV's, en iMac, to luksuriøse lædermøbelgrupper og en eksklusiv safarikikkert.

Dertil kommer dyre teleobjektiver fra Nikon, der hver i sær har kostet omkring 75.000 kroner fra ny.

Brittas tøj stadig tilsalg

I klædeskabet i Britta Nielsens soveværelse hænger flere mønstrede kjoler side om side med safaritøj. I skabet på Jimmys værelse finder man blandt andet en dansk landsholdstrøje sammen med en Louis Vuitton pose.

I en gang ligger mere end tyve håndudskårede afrikanske stammemasker af træ og i et opbevaringsrum er hylder med halv brugt rengøringsmiddel stillet op til eventuelle købere.

Alt er til salg.

Forelskede i Land Roveren

I de timer, Ekstra Bladet befinder sig ved huset, er der dog særligt en ting, som nysgerrige købere er interesserede i: Land Rover Defenderen.

- Det er en jubilæumsmodel. Derfor er den særligt interessant. Den er desværre misligholdt, siger Peter Street, der til dagligt handler med Range Rovere og har taget den lange tur fra Johannesburg til Phalaborwa for at kigge på bilen.

Det samme har den lokale indbygger Dani Besselaar. Han har flere gange mødt Jimmy Jamil Hayat og Britta Nielsen.

- Afhængig af prisen kunne bilen være interessant. Jeg har også kigget på de PlayStation-spil og film, der ligger inde i huset. Det andet inventar vil jeg ikke røre. Det bringer ulykke.

Begge vurderer, at bilen er omkring 80.000 rand værd eller omkring 35.000 kroner.

Auktionen finder sted tirsdag fra 11.30 og forventes at tage to timer.

Hvis det ustabile net tillader det, vil Ekstra Bladet dække auktionen live.