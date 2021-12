Overdrev tal på pressemøde: Indlæggelser ikke tidoblet

Omikron presser de sydafrikanske sygehuse, men ikke i så stort et omfang, som Statens Serum Instituts direktør oplyste på pressemøde

Der var skruet godt op for retorikken på gårsdagens coronapressemøde hos Henrik Ullum.

Først fremviste direktøren for Statens Serum Institut en ubehagelig graf over potentielle hospitalsindlæggelser, som senere skulle vise sig ikke at være fakta.

Efterfølgende lød det fra seruminstituttets coronageneral:

- Antallet af indlagte i Sydafrika er tidoblet på fire uger, og det er altså den periode, hvor omikron er vokset frem.

Dykker man ned i tallene, er der dog tale om noget af en overdrivelse.

Mindre tal

Ekstra Bladet har bedt Statens Serum Institut fremlægge dokumentation for Henrik Ullums påstand.

Her henviser man til de officielle indlæggelsestal i Sydafrika. Men de stemmer ikke overens med Ullums udtalelser.

For fire uger siden i uge 44 havde det sydafrikanske land således i alt 567indlæggelser af coronapatienter.

I uge 49 var det tal steget til 3390 - altså et godt stykke fra den tidobling, som Ullum hævder.

Ekstra Bladet har efterfølgende spurgt seruminstituttet, om Henrik Ullum fastholder sine tal, eller om de er blevet overdrevet:

'SSI har ikke yderligere kommentarer til dine spørgsmål,' lyder det blot i et svar på mail.

Langt højere i sommer

Kigger man så på antallet af nuværende ugentlige coronaindlæggelser i Sydafrika, er tallet langt lavere, end det eksempelvis var tilfældet i sommer.

Her toppede indlæggelserne i uge 28 med 14.710. Siden da er det faldet markant og så steget til senest 3390 i sidste uge.

Dog er det tydeligt, at der er tale om en bekymrende udvikling i Sydafrika i disse dage, fortæller Ian Sanne, specialist i infektionssygdomme og medlem af præsidentens stab af coronarådgivere.

- Desværre ser vi en mere end fordobling af hospitalsindlæggelser hver dag, siger hun til VOA News.

Ikke kendskab til dødsfald

Der er endnu uvist, hvor syg man bliver af den nye omikronvariant.

Foreløbige studier peger på, at omikron giver et mildere sygdomsforløb, selvom den er mere smitsom.

Der er ikke heller ikke rapporteret dødsfald med varianten endnu, oplyser pressechef i Statens Serum Institut Flemming Platz:

'Der er, så vidt jeg er orienteret, ikke registreret dødsfald med omikron i Danmark endnu', skriver han i en mail.