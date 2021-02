Overenskomst-forlig for 195.000 statsansatte

Skatteminister Morten Bødskov (S) og de statsansattes repræsentanter er lørdag aften nået frem til et overenskomst-forlig for statens 195.000 ansatte.

Det bekræfter parterne.

Konkret er der indgået en treårig aftale. Den indeholder en økonomisk ramme på 6,75 procent, der giver en lønstigning på 4,42 procent til medarbejderne i staten over de næste tre år.

I en pressemeddelelse siger skatteminister Morten Bødskov:

'På trods af de svære omstændigheder, som coronakrisen har bragt med sig, er vi lykkedes med at levere et godt resultat inden for rammerne af den danske model.'

Seniorbonus

Netop overenskomsten for staten holder mange øje med. Når den er på plads følger de kommunale og regionale parter, og dermed har de et udgangspunkt for deres forhandlinger. I alt skal overenskomster for 745.000 offentligt fornys og være på plads, så de kan træde i kraft 1. april.

De statsansatte er gået til forhandlingerne med et hovedkrav om lønstigninger, der reallønnen for alle.

Desuden har der været krav om en såkaldt fritvalgsordning, hvor de ansatte kan vælge mellem løn, frihed og pension. Den ordning har været på industriens område siden 2007.

En fuld fritvalgsordning er det ikke blevet til.

Parterne har lavet en seniorbonus. Det betyder, at medarbejdere, der er fyldt 62 år, får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af medarbejderens løn.

Ekspert: Fornuftigt uden at være prangende

'Seniorbonussen indføres som en fleksibel ordning, der betyder, at medarbejderen i stedet kan vælge at få to seniordage om året eller at få konverteret seniorbonussen til pension,' lyder det i en aftalen.

Rita Bundgaard, formand for CFU, der repræsenterer de statsansatte, er ærgerlig over den manglende fritvalgsordning:

'Statens arbejdsgiver med skatteministeren i spidsen har afvist frit valg hele vejen igennem forhandlingerne. Og vi har holdt fast i kravet til det sidste. Desværre lykkedes det ikke at blive enige om at begynde opbygningen af en fritvalgsordning, der er ville passe til netop statens medarbejdere.'

Bent Greve peger på, at med seniorbonus er der taget hul på en fritvalgsordning.

- Det er en begrænset del af statens ansatte, der får glæde af det. Men omvendt kan man sige, at man har fået taget hul på en fritvalgsordning for offentligt ansatte, siger han og siger samlet om forliget:

- Det er fornuftigt uden at være pragende.

Forliget skal nu til afstemning hos medlemmerne.