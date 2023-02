Overenskomstaftale i industrien: - Den er toneangivende

Den overenskomstaftale, som industrien præsenterede søndag, er toneangivende og kommer til at sætte rammerne for en langt bredere gruppe lønmodtagere end bare industriens

Søndag landede den første overenskomstaftale, da Dansk Industri og fagforeningssammenslutningen CO-industri blev enige om industriens overenskomster for de næste to år.

Aftalen lægger dog op til at have betydelig bredere effekt, end bare hos industriens lønmodtagere. Ekstra Bladet tager dig derfor igennem, hvordan og hvorfor aftalen kan være relevant for langt størstedelen af de danske lønmodtagere.

Forårets overenskomstforhandlingerne er i høj grad blevet forhandlet på baggrund af et år med høj inflation, som har sænket lønmodtagernes købekraft, lyder det fra Laust Høgedahl, som er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

- Lønmodtagerne har oplevet et rigtigt stort reallønstab det seneste års tid. Vi skal helt tilbage 1950'erne for at finde noget, som bare ligner.

Lokale forhandlinger er afgørende

Nogle af de væsentlige pointer i aftalen omhandler lønstigninger på mindst fire procent over de næste to år, og at mindstelønnen stiger med ni kroner i timen. Men som lønmodtager kan man endnu ikke endnu regne præcist ud, hvad ens løn kommer til at stige med.

- Man kan ikke bare sige, at de aftaler, der blev indgået i går, sætter de præcise rammer for, hvad man kan forvente at få i løn de næste to år.

- Der er stadig nogle ubekendte faktorer. Mange af de forbedringer, som man forventer, der kommer på industriens område, kommer ved lokale forhandlinger, siger Laust Høgedahl.

Når langt bredere ud

Selvom man ikke er en af de 230.000, som arbejder i industrien, så er denne aftale stadig helt væsentligt for en lang række danskere.

Aftalen bliver omtalt som et 'gennembrudsforlig', fordi den traditionelt ligger grundlag for en lang række fremtidige overenskomstforhandlinger.

- I Danmark har vi en lang tradition for, at det er industrien, som ligger grundlaget for lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Det betyder, at de andre områder kommer til at læne sig op af det her forlig og kommer langt hen af vejen også til at kopiere det.

Over foråret skal der samlet forhandles overenskomster for 600.000 privatansatte.

Mange af dem kan altså godt forvente, at deres aftaler ville ligne industriens. Men man kan også godt forvente, at den her aftale ville række endnu længere ud, siger Laust Høgedahl.

- Det er toneangivende for de her 600.000 privatansatte, men det har også en bredere effekt på arbejdsmarkedet. Den offentlige sektor skal forhandle næste år, og også her ville man kigge på den her aftale.