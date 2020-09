Overflyvning aflyst: 'Fuldkommen smagløst'

Klokken 15.30 lokal tid skulle et F-18-jetfly flyve henover Hudson-floden i New York City i anledning af 19-årsdagen for terrorangrebet på World Trade Center.

Men den overflyvning er nu blevet aflyst.

Det sker efter massiv kritik af begivenheden, der blev varslet af New York Citys beredskabsmyndigheder, på Twitter,

'Fuldkommen smagløst'

Overflyvningen var en upassende måde at mindes terrorangrebets ofre, mente mange amerikanske borgere. Angrebet for 19 år siden skete ved, at to fly fløj ind i World Trade Center.

'Er I fuldstændig vanvittige? Aflys det her øjeblikkeligt,' krævede kongresmedlemmet Max Rose på det sociale medie.

Et af den amerikanske flådes F-18-jetfly. Det var et fly af denne type, der skulle være fløjet over Hudson-floden. Foto: Bullit Marquez/Ritzau Scanpix

Han er langtfra den eneste, der røg til tasterne, da overflyvningen blev annonceret.

'Kunne I være mere tonedøve? PTSD er en virkelig ting, og det her vil med sikkerhed trigge nogle mennesker,' skrev en bruger.

Også Twitters egen vicepræsident for global kommunikation, Brandon Borrman, var forarget.

'Jeg medgiver, at jeg ikke længere bor i New York, men det her virker som en virkelig dårlig idé grænsende til fuldkommen smagløst,' skrev han.

Aflyst fire timer før

Kritikken på Twitter har flåden taget til efterretning. Kun fire timer inden flyet skulle have været i luften, blev turen aflyst.

'Jævnfør den amerikanske flåde er dagens F-18-overflyvning over Hudson-floden blevet aflyst,' skrev myndighederne på Twitter.