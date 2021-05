Overfusede familie: Frygter fyring og overfald

Manden, som lørdag overfusede en familie med tunesiske rødder, fortæller, at han frygter at blive overfaldet. Han er desuden blevet sendt hjem fra arbejde

Lars' har sagt undskyld for episoden, familien med moderen Kodes Hamdi har efterfølgende taget imod Lars' undskyldning. Det kan du læse her.

Ikke nok med, at han er blevet sigtet for racisme, fordømt af statsminister Mette Frederiksen (S) og fået hele Danmarks opmærksomhed.

Lars frygter også, at han er blevet fyret, ligesom han frygter for overfald, fortæller han nu.

Han er en mand i 50’erne. Han er gået med til at mødes med Ekstra Bladet. Han ønsker kun sit fornavn frem. Ekstra Bladet kender hans fulde identitet.

Lørdag aften overfusede han familien på havnen, mens familiens to små børn hørte på det, og sagde blandt andet:

- Fucking perkere, mand. Fuck nu hjem til jeres eget land.

Optrinnet blev filmet, og siden er det blevet set af hundredtusindvis af mennesker. Herunder Lars' chef.

- Søndag ringede min chef og spurgte, om det var mig nede på Kastrup Havn, og så siger hun direkte, at jeg ikke skal møde på arbejde.

Frygter overfald

- Det lyder også, som om du er blevet fyret fra dit arbejde?

- Det tror jeg også. Jeg har ikke haft nogen kontakt med arbejdspladsen, efter hun sagde, at jeg ikke skulle møde på arbejde tirsdag morgen.

Da Ekstra Bladet møder Lars, er det hos en af hans venner. Han har ikke lyst til at være hjemme.

- Efter videoen er blevet lagt op på Facebook, kører der grupper rundt og leder efter mig. De vil have fat i mig.

- Hvordan har du fundet ud af det?

- Det har jeg fundet ud af ved, at en kammerat har hørt, at der er blevet spurgt efter mig, hvor jeg bor.

- Er du bange?

Dybt påvirket

- Jeg ved ikke, om jeg er bange, Men jeg tænker ikke, at jeg skal vise mig på gaden foreløbigt.

- Du fortæller, at du har drukket tæt. Og du siger, at det ikke er nogen undskyldning. Helt overordnet: Hvordan har den episode så påvirket dit liv?

- Jeg har et sted, havnen, hvor jeg elsker at komme - der kan jeg jo nok ikke komme mere. I hvert fald ikke efter det her.

- Jeg tænker, at det skal ikke gå ud over andre. Der kommer jo mange børn, og hvis der er nogle forældre, som ser, at jeg er dernede, så ønsker de ikke at komme der. Og det skal ikke gå ud over dem.

- Når du lægger hovedet på puden om aftenen, hvad er det så for nogle tanker, der går igennem dit hoved?

- Min far er syg. Og min mor er syg. De er utroligt bekymrede for mig. Jeg kunne høre, at min mor næsten havde gråd i stemmen, da jeg talte med hende i dag.

- Hvordan påvirker det dig?

- Det er ens mor, for fanden.

Se interviewet med Lars i videoen øverst i artiklen.

